BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.
Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
"Трамп зробив гучну заяву про закриття повітряного простору біля Венесуели. Фактично, це є передвісником нанесення ракетних ударів. В той же час, він зробив цей крок напередодні візиту Віткоффа до Москви з новим планом по нам, де не враховані ключові позиції путіна. Фактично, заява Трампа по Венесуелі відбулась після виступу путіна, де він фактично послав новий план, і перед приїздом Віткоффа. путін зараз діє в простій логіці: битись поки стане сил, забрати по максимуму, тоді погодитись на мир, почати знову продавати нафту і відбудувати розгромлену армію та втримати економіку рф від колапсу. Він вірить, що в будь-який момент може повернутись на світовий ринок і гроші знову рікою потечуть в рф. Розпакування венесуельської нафти ставить хрест на цих планах. Вона зіб’є ціну і витіснить російську нафту з західних країн, і відповідно, путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього. Тому я думаю, що Трамп ходить цією картою, з метою переконати путіна погодитись на оновлений мирний план, з якого прибрали пункти про передачу незахоплених територій Донбасу. І мушу сказати, що я вперше думаю, що в кремлі серйозно задумаються перед тим, як в чергове послати Трампа. В будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись 3 місяці." https://opinions.glavred.net/vse-dvizhe ... gxNjI2MjA3
Сфокусуйтесь на вашій новій батьківщині Заради вас у 2014 запровадили обмеження рос.мови, декомунізацію, глорифікацію оунупа та інший булшіт, але це не як стимулювало вас встати на захист набутих ідейних здобутків
BIGorа парить що не дають незламникам потужно жирувати
BIGor написав:Потроху є, до речі, саме через медичний туризм українців з "найкращої" по медицині країни в Польщу - забрали безкоштовну медицину у біженців з осені. Багато їхали спеціально лікувати рак і інші тяжкі хвороби в Польщу. А в Польщі ітак дирявий NFZ https://www.money.pl/gospodarka/dziura- ... 9072a.html
Dziura w budżecie NFZ. Nieoficjalnie: brakuje 14 mld zł Luka w tegorocznym budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniesie około 14 mld zł - ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji finansowanie leczenia w województwach śląskim i mazowieckim.
14 млрд зл - це на наші 3,3 млрд. Євро.
Могли не листать. Неужели были сомнения в том, что такую дурость я бы никогда не написал. В 3 предложениях у BIGor штук 5 ошибок.
ЛАД написав:Если росс. войска устроили Бучу, то мы должны были сделать что-то близкое в Курской области? Если росс. войска издеваются над нашими военнопленными, мы должны поступать аналогично с их военнопленными? В чём ещё мы должны взять пример с врага по мнению "патриотов"?
Шось мені підказує, шо якби за обстріли Києва були відповідні обстріли мацкви, то переговори про мир йшли б жвавіше
Наверное, да. Но, если бы могли обстрелять Кремль и кучу военных объектов, которых в Москве более, чем достаточно, уже обстреляли бы. Но это другой вопрос.
як там в польщі? Продавці відповідають вже українською ? Чи мож воно нікому не й треба коли попа в теплі і безпеці?
ЛАД написав:В чём ещё мы должны взять пример с врага по мнению "патриотов"?
На період війни 1 Впертих ладів загнати в табори без доступу до засобів масової інформації , годувати як в блокадному Ленінграді поки не зрозуміють що використання російської в ЗМІ (так само як підтримка російських наративів) шкодить Україні США в 1940-1945 так зробили з японцями І це краще(гуманніше) ніж вбивати за використання української як це роблять москалі на захоплених територіях 2 Обкласти всі секти які не переєструвались як релігійні організації по Закону України- земельним податком + електроенергія по комерційним цінам+оподаткування доходів священослужителів-такі самі як для простого працівника в Україні. Якщо це бізнес (нехай навіть на вірі) - то бізнес оподатковується До речі Психологи які надають психологічну підтримку чомусь не вимагають для себе звільнення від оподаткування.
Далі продовжувати? Як би мої пропозиції на порядок гуманніші ніж те що творять твої працедавці, але ж тебе зараз слина захлисне і очі кровью нальються....
У вас уже, похоже, не не только очі кров'ю налилися, а і мізки теж. Смотрите, опасно, возможен инсульт. Прапор в смеси с рагулем - страшная смесь. Вчера, вроде, поговорили нормально. Обрадовался даже - думал, до человека что-то дошло. Ан, нет. Или вчера кто-то писал вместо вас?
ЛАД написав:Прапор в смеси с рагулем - страшная смесь.
Що тільки не напишеш щоб отримати скоринку від ФСБешника... Ти давай пиши От тільки питання то залишаються. Якщо ти бачиш дві ситуації В одній російський громила насилує твою дочку А в другій український військовий каже твоїй другій дочці закрити коліна спідницею щоб москаль не бачив її ніжок...
То кого ти будеш звинувачувати Напевно українського поліцейського за те що він ущемляє право твоєї дочки носити коротку спідницю а москаля ти й не побачиш , він же свій, в нього в генетичному коді записано кради/насилуй....
В цих прикладах яскраво описано як твоя поведінка виглядає на цих сторінках.
