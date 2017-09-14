RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16010160111601216013>
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:25

Что касается русского языка, на днях выкладывал, но модератор удалил.
После теперешних высказываний повторю.
Вчера я провожала своего друга туда, где сейчас самое страшное место Украины.
Два часа разговора, тишины, смеха и боли… и всё это — на русском языке, он очень давно там и у нас было всего два часа его командировки домой…
Я плакала на русском.
Мы говорили на русском.
И сегодня утром я написала ему «Доброе утро» — тоже на русском.
Связи до сих пор нет. И сердце разрывается — тоже на русском.
Знаете, что удивительно?
Человек, который каждый день смотрит в глаза опасности и смерти ни разу не сказал мне ни слова о языке.
Зато человек, который лежал дома на диване с пивом, решил спросить:
«Почему ты не говоришь державною?»
И вот тогда я поняла главное:
имеет право говорить о языке только тот, кто знает цену тишины после взрывов,
кто держит страну,
кто рискует собой.
Если бы мой друг сказал мне:
«Говори со мной на украинском» —
я бы сделала это мгновенно.
Из уважения. Из любви.
Но человек на диване — нет.
У меня есть друзья на Донецком направлении, на Запорожском, в Азове.
Мы общаемся на русском языке.
Ни один из них НИКОГДА не делал мне замечания.
Потому что те, кто защищают страну,
не делят украинцев по языку.
Они делят только на тех, кто помогает, тех, кто мешает и тех кто враги!
Я говорю на языке, на котором прожила жизнь.
На котором говорю с мамой, дочерью, друзьями.
На котором молюсь за тех, кто сейчас в окопах.
И да — я буду говорить так, как чувствую и живу!
Потому что язык — это не политика.
Это дом внутри человека.
Сейчас я переживаю только об одном:
чтобы мой друг вышел на связь и написал:
«Я жив. Со мной всё хорошо».
И я прочитаю это -
сердцем 💙💛🇺🇦🙏 на русском языке…
И ответит он мне на русском языке из самой Ж нашей страны!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Пиво, диван, украинский язык - заткнитесь, если вы не там, где мои любимые друзья!!!
P.S. пошла читать молитву о Диме на русском языке 🙏🙏🙏
https://www.facebook.com/fauna.hr/posts/pfbid0cJVRZ75TEdZZUZLV3pPzvcwhrYeowqwBrwNrraQpHxbK1YEPnQQgJRaXfVAQKAwml
Повторю, остальные посты у неё были на чистій українській мові.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37756
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Повторю, остальные посты у неё были на чистій українській мові.
Ти настільки дурний , що так і не зрозумів
Не питання на якій мові пишуть...
Твоя проблема не в мові
Твоя проблема в тому що ти пишеш...
і від того що я напишу
Ты старый дурак, который залез с своим свинным рылом в калашный ряд....

Я ж не став тобі соціально близьким?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Прапор в смеси с рагулем - страшная смесь.

......
А в другій український військовий каже твоїй другій дочці закрити коліна спідницею щоб москаль не бачив її ніжок...

То кого ти будеш звинувачувати
......

"звинувачувати" :?: - это был бы ярчайший индикатор того, что из страны нужно в кратчайшие сроки валить - "тройки" уже даже не на подходе... "звинувачувати" там было бы поздно.
_hunter
 
Повідомлень: 11053
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:35

Был такой старый анекдот.
Война.
Идёт корабль.
Капитан видит приближающуюся торпеду, увернуться не успеет.
Вызвал боцмана:
- Отвлеки команду. Всё равно погибать, но чтобы хоть без паники.
Боцман выходит на палубу:
- Смотрите, я сейчас ударю членом по палубе и корабль пополам.
Достаёт и бьёт.
Барахтаются в воде капитан и боцман:
- Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37756
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:39

Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно.
В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней.
Прапор у нас неприкасаемый.
Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37756
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.wsj.com/world/russia-gains- ... _lead_pos4

❗️Россия одерживает верх в битве беспилотников. Украинские подразделения логистики и беспилотников сейчас несут большие потери, чем пехота (!) на передовой, — The Wall Street Journal
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 17.12.22
Подякував: 205 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:59

недоторкані

  ЛАД написав:Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно.
В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней.
Прапор у нас неприкасаемый.
Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.

індійська каста "недоторканих"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 17:04

  flyman написав:
  ЛАД написав:Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно.
В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней.
Прапор у нас неприкасаемый.
Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.

індійська каста "недоторканих"

Скорее, "брахман". :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37756
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 17:05

  Letusrock написав:
  Shaman написав:бачите, як злісні ухилянти
кепкую я з тебе а не з Олександра
  Shaman написав:але нападати треба на мене - бо
так на тебе, бо ти тут щоки надуваєш і дой..б..шся до військовослужбовців

ти став військовослужбовцем? бо я лише таких як ти довбнів на місце ставлю ;)

це не я щоки надуваю, це тебе твоя ущербність тисне. й не тебе одного :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10752
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:прапор рагуль ...
на хамство прапора бесполезно.
Як і в кожного 3,14дараційника
Йому - можна
а коли його - то за що....
А якщо ще й врахувати що це чмо веде антиукраїнську пропоганду на українському ресурсі під час агресії педерації...
Я взагалі здивований що воно ще не вибирає камеру на сонячній стороні лукянівки....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16010160111601216013>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 162373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 358601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1051532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5183)
30.11.2025 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.