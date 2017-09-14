Вчера я провожала своего друга туда, где сейчас самое страшное место Украины.

Два часа разговора, тишины, смеха и боли… и всё это — на русском языке, он очень давно там и у нас было всего два часа его командировки домой…

Я плакала на русском.

Мы говорили на русском.

И сегодня утром я написала ему «Доброе утро» — тоже на русском.

Связи до сих пор нет. И сердце разрывается — тоже на русском.

Знаете, что удивительно?

Человек, который каждый день смотрит в глаза опасности и смерти ни разу не сказал мне ни слова о языке.

Зато человек, который лежал дома на диване с пивом, решил спросить:

«Почему ты не говоришь державною?»

И вот тогда я поняла главное:

имеет право говорить о языке только тот, кто знает цену тишины после взрывов,

кто держит страну,

кто рискует собой.

Если бы мой друг сказал мне:

«Говори со мной на украинском» —

я бы сделала это мгновенно.

Из уважения. Из любви.

Но человек на диване — нет.

У меня есть друзья на Донецком направлении, на Запорожском, в Азове.

Мы общаемся на русском языке.

Ни один из них НИКОГДА не делал мне замечания.

Потому что те, кто защищают страну,

не делят украинцев по языку.

Они делят только на тех, кто помогает, тех, кто мешает и тех кто враги!

Я говорю на языке, на котором прожила жизнь.

На котором говорю с мамой, дочерью, друзьями.

На котором молюсь за тех, кто сейчас в окопах.

И да — я буду говорить так, как чувствую и живу!

Потому что язык — это не политика.

Это дом внутри человека.

Сейчас я переживаю только об одном:

чтобы мой друг вышел на связь и написал:

«Я жив. Со мной всё хорошо».

И я прочитаю это -

сердцем 💙💛🇺🇦🙏 на русском языке…

И ответит он мне на русском языке из самой Ж нашей страны!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Пиво, диван, украинский язык - заткнитесь, если вы не там, где мои любимые друзья!!!

P.S. пошла читать молитву о Диме на русском языке 🙏🙏🙏