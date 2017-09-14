RSS
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я шукаю где ты свою жёпу спрятал от тцка и повесток.
Пропагондончик - а тебе столько же годиков как и стерненке и ганулу?
Ну шоб знать сколько км ты сможешь в пехоте БК пёхом в Покровск тащить(пуда 4ре) на свою(твою) последнюю позицию(героя)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5488
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:13

  serg1974 написав:
  ЛАД написав:............https://www.facebook.com/fauna.hr/posts/pfbid0cJVRZ75TEdZZUZLV3pPzvcwhrYeowqwBrwNrraQpHxbK1YEPnQQgJRaXfVAQKAwml
Повторю, остальные посты у неё были на чистій українській мові.

А за что модератор мог такое удалить ?

Это вопрос не ко мне. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:16

  барабашов написав:Я шукаю где ты свою жёпу спрятал от тцка и повесток.
Пропагондончик - а тебе столько же годиков как и стерненке и ганулу?
Ну шоб знать сколько км ты сможешь в пехоте БК пёхом в Покровск тащить(пуда 4ре) на свою(твою) последнюю позицию(героя)

хутряного борова навантажимо - судячи з гонору, може подвійну норму тягти :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10754
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись 3 місяці."

хотілось сподіватись на 3міс,
думаю до кінця літа 26го
prodigy
 
Повідомлень: 12920
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
