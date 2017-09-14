ЛАД написав:Повторю, остальные посты у неё были на чистій українській мові.
Ти настільки дурний , що так і не зрозумів Не питання на якій мові пишуть... Твоя проблема не в мові Твоя проблема в тому що ти пишеш... і від того що я напишу Ты старый дурак, который залез с своим свинным рылом в калашный ряд....
serg1974 написав:А за что модератор мог такое удалить ?
що російська мова досі залишається для половини українців мовою комунікації в родині, деякі з моїх знайомих з 2022го перейшли на державну, а деякі як ЛАД (чи Сибарит) незважаючи на вищу освіту принципово не переходять, що заважає? думаю, що впертість
тим більше, що ладно Сибарит, а у ЛАД часу вдосталь ... може писати хоч японською і гугл швидко перекладе на будь-яку мову.
просто це його тип "протесту", тільки для кого він на форумі
"Вони руйнують наші ланцюжки постачання і цілеспрямовано полюють на наших операторів безпілотників", - сказав Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". За оцінками аналітиків, втрати серед українських логістичних і БПЛА-підрозділів тепер перевищують втрати піхоти.
BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.
Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
ЛАД розповідав, що викладачам важко, й якщо студентів все влаштовує, то чому б не викладати російською. в Харкові до війни з цим була проблема, як зараз - запитаю...
на питання, а що робити тим, хто хоче вчитися українською - відповіді не почув...
від торпеди не відворачивають, а навпаки доворачивають на курс курсового кута
тоді є шанс що торпеда пройде паралельно борту
* це було для торпед в часів першої і другої світової