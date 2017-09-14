RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:37
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Повторю, остальные посты у неё были на чистій українській мові.
Ти настільки дурний , що так і не зрозумів
Не питання на якій мові пишуть...
Твоя проблема не в мові
Твоя проблема в тому що ти пишеш...
і від того що я напишу
Ты старый дурак, который залез с своим свинным рылом в калашный ряд....

Я ж не став тобі соціально близьким?


він ворог
prodigy
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:47

  prodigy написав:............
він ворог
28 марта 1949 в связи с психическим кризисом Форрестол был снят с должности[5] и пять дней спустя помещён в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. Официально было объявлено, что у бывшего министра «нервное и психическое истощение»; его лечащий врач капитан Джордж Рэйнс поставил диагноз «депрессия». Во время болезни Форрестол повторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат»[6]. Журналист Д. Пирсон полагал развитие у Форрестола паранойи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37763
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  serg1974 написав:А за что модератор мог такое удалить ?


що російська мова досі залишається для половини українців мовою комунікації в родині,
деякі з моїх знайомих з 2022го перейшли на державну, а деякі як ЛАД (чи Сибарит)
незважаючи на вищу освіту принципово не переходять, що заважає? думаю, що впертість

тим більше, що ладно Сибарит, а у ЛАД часу вдосталь ...
може писати хоч японською і гугл швидко перекладе на будь-яку мову.

просто це його тип "протесту",
тільки для кого він на форумі
изгаляется
prodigy
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:57

К вопросу о потерях и где опаснее.
"Вони руйнують наші ланцюжки постачання і цілеспрямовано полюють на наших операторів безпілотників", - сказав Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". За оцінками аналітиків, втрати серед українських логістичних і БПЛА-підрозділів тепер перевищують втрати піхоти.
https://glavred.net/ukraine/ssha-forsirovali-mirnyy-trek-iz-za-vazhnogo-perevesa-rf-v-wsj-nazvali-prichinu-10720049.html

И мне очень нравятся такие сообщения (там же):
Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37763
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:57

  serg1974 написав:
  BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.

Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.

ЛАД розповідав, що викладачам важко, й якщо студентів все влаштовує, то чому б не викладати російською. в Харкові до війни з цим була проблема, як зараз - запитаю...

на питання, а що робити тим, хто хоче вчитися українською - відповіді не почув...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10759
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 19:59

  ЛАД написав:Был такой старый анекдот.
Война.
Идёт корабль.
Капитан видит приближающуюся торпеду, увернуться не успеет.
Вызвал боцмана:
- Отвлеки команду. Всё равно погибать, но чтобы хоть без паники.
Боцман выходит на палубу:
- Смотрите, я сейчас ударю членом по палубе и корабль пополам.
Достаёт и бьёт.
Барахтаются в воде капитан и боцман:
- Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла!


від торпеди не відворачивають, а навпаки доворачивають на курс курсового кута

тоді є шанс що торпеда пройде паралельно борту

* це було для торпед в часів першої і другої світової

сьогодні всі торпеди мають голову самонаведення
prodigy
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А что если сегодня в Флориде подпишут план из 28 п, где один из пунктов русский второй государственный?
дэн
 
Повідомлень: 64
З нами з: 28.07.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 20:02

Человек, который отрекается от родного языка, так же легко при необходимости отречётся и от родины.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37763
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 20:03

  ЛАД написав:Человек, который отрекается от родного языка, так же легко при необходимости отречётся и от родины.

це десь написано на Брайтон-біч великими літерами? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10759
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 20:03

  ЛАД написав:Человек, который отрекается от родного языка, так же легко при необходимости отречётся и от родины.


українська -це мова комунікації на форумі, на жаль не для вас
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 30 лис, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 12924
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

