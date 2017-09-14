|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Пон 01 гру, 2025 09:50
Краматорськ на звязку
... Работы в городе Краматорске нет. Тыловые армейские чиновники как паразиты изгадили все дворы рагульскими парковками волонтёрских "хамеров" на когда-то бывших газонах и клумбах.
Свежеоткрытые барбешопы и кофейни пестрят холеными физиономиями с аккуратно вычесаными бородами и ценами на свои кушанья выше столичных.
В девять вечера всюдутухнет свет и город погружается в зловещую и страшную тьму которую кромсают звуки взрывов на линии фронта.
В городе не работают ни школы, ни институты, ни ПТК. Большая часть заводов стоит в руинах,а то что осталось изредка испускает ядовитый жёлтый дым по утрам.
Большинство врачей и городская власть давно уехали.
Городской отдел полиции стоит в руинах ,а здание городской администрации заколочено досками.
В городе отсутствует стационарная телефонная связь. Городские АТС разграбили,а из под земли по вытягивали медные кабели телефонной связи.
Фактически просто разграблены,уничтожены обстрелами или заняты непонятно кем здания общежитий, учебных заведений, подвалы жилых домов и другое коммунальное и государственное имущество.
Вырезается на металлолом станционное оборудование железной дороги.
Сюда уже не ходят поезда и выехать из города ой как не просто...
-
-
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:00
ЛАД написав:
что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны.
в точку.
Якщо залишиться 15 млн, з яких буде 12 млн пенсіонерів, інвалідів, жінок та дітей + 1,5 млн "не_навчених_воювати"/чиновників + 1 млн надважливих тиловиків то земна вісь через Бердичів нам не світить
-
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:18
ЛАД написав:
Возвращаясь к вопросу о количестве населения.
Честно говоря, думал, что вполне достаточно аргумента, что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны. Тем более, сегодня это самый актуальный для нас вопрос. Но оказалось, нет, некоторым этого недостаточно. Начинают переводить разговор на плотность населения.
......
Так что вопрос о ПН не такой простой.
И подходить к нему по принципу: "Меньше народа, больше кислорода", - не стоит.
Мне кажется - вы не до конца понимете, с кем пытаетесь спорить... Человек - пусть и по объективным причинам - остался в школе. Поэтому и все подходы - ровно из школы: подсмотрел "правильный" ответ "со страной все будет в шоколаде" - и теперь просто нужно под этот ответ все подогнать
Не выходит подогнать? - придумываем новую задачу - и уже под нее подгоняем ответ:
-- падает население? -- "так это же отлично: делим сегодняшний ВВП на завтрашнее население - и получаем рост!" 🤣
Неудобные вопросы насчет размеров армии или "почему резко начнут вывозить пенсов - если 30 лет не вывозили" - или игнорируются или забалтываются очередной фантастикой.
-- падение размера армии? -- "не будет! -- вообще все М сами доброволоьно пойдут служить! 🤣
Поэтому тратить время на вычитку тех "рефератов" смысла нет: можно легко улыбнуться над очередным перлом - навроде недавнего "не может у Китая 90% мощностей переработки редокоземов быть!" или чуть более давнего "молодящаяся нация"
Но это, увы - максимум...
-
2
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:44
Только что балистика попала в г. Днепр, в очень ожиленное место Дом Природы, где детские кружки, офисы, СТО, спортивная кафедра ХТУ, всегда людно, я даже не представляю сколько будет жертв.
Додано: Пон 01 гру, 2025 11:12
Banderlog написав: Shaman написав:
бо в Паші чуйка - він гроші безпомилково визначає
а хто тобі сказав що гроші у вас?
по марафону сказали, що єпіфаній зібрав і задонатив у фонд стерненка? )
Тобі тільки здається що парафіяни бездумно підуть за ієрархами. Ти поняття не маєш як функціонує церква.
Насправді не все так просто.
Всередині УПЦ теж є розкол, і це насправді, вже вирвалось назовні. Онуфрій намагаєтсья балансувати і вичікувати. Але частина найбільш адекватних архієреїв хочуть рухатися далі від Москви. Частина набйільш неадекватних - відкат до Москви.
Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями, одними чи іншими.
