Додано: Пон 01 гру, 2025 10:18

ЛАД написав: Возвращаясь к вопросу о количестве населения.

Честно говоря, думал, что вполне достаточно аргумента, что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны. Тем более, сегодня это самый актуальный для нас вопрос. Но оказалось, нет, некоторым этого недостаточно. Начинают переводить разговор на плотность населения.

......

Так что вопрос о ПН не такой простой.

Мне кажется - вы не до конца понимете, с кем пытаетесь спорить... Человек - пусть и по объективным причинам - остался в школе. Поэтому и все подходы - ровно из школы: подсмотрел "правильный" ответ "со страной все будет в шоколаде" - и теперь просто нужно под этот ответ все подогнатьНе выходит подогнать? - придумываем новую задачу - и уже под нее подгоняем ответ:-- падает население? -- "так это же отлично: делим сегодняшний ВВП на завтрашнее население - и получаем рост!" 🤣Неудобные вопросы насчет размеров армии или "почему резко начнут вывозить пенсов - если 30 лет не вывозили" - или игнорируются или забалтываются очередной фантастикой.-- падение размера армии? -- "не будет! -- вообще все М сами доброволоьно пойдут служить! 🤣Поэтому тратить время на вычитку тех "рефератов" смысла нет: можно легко улыбнуться над очередным перлом - навроде недавнего "не может у Китая 90% мощностей переработки редокоземов быть!" или чуть более давнего "молодящаяся нация"Но это, увы - максимум...