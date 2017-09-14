RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:12

  Banderlog написав:
  Shaman написав:бо в Паші чуйка - він гроші безпомилково визначає :lol:
а хто тобі сказав що гроші у вас? :lol: по марафону сказали, що єпіфаній зібрав і задонатив у фонд стерненка? )
Тобі тільки здається що парафіяни бездумно підуть за ієрархами. Ти поняття не маєш як функціонує церква.

Насправді не все так просто.
Всередині УПЦ теж є розкол, і це насправді, вже вирвалось назовні. Онуфрій намагаєтсья балансувати і вичікувати. Але частина найбільш адекватних архієреїв хочуть рухатися далі від Москви. Частина набйільш неадекватних - відкат до Москви.
Але по факту, так чи інакше, всі віряни підуть за архієреями, одними чи іншими.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://espreso.tv/poglyad-stattya-zalu ... g_rewarded

Андрусив пишет что именно благодаря Али Бабе Украина лишилась генерала Залужного как командующего
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:32

  alex_dvornichenko написав:Только что балистика попала в г. Днепр, в очень ожиленное место Дом Природы, где детские кружки, офисы, СТО, спортивная кафедра ХТУ, всегда людно, я даже не представляю сколько будет жертв.

Пипец, конечно. А что такое ХТУ ?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:34

  alex_dvornichenko написав:Только что балистика попала в г. Днепр, в очень ожиленное место Дом Природы, где детские кружки, офисы, СТО, спортивная кафедра ХТУ, всегда людно, я даже не представляю сколько будет жертв.

Кто учился с металле и горняке знают что не в дом природы прилёт
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:36

  serg1974 написав:
  alex_dvornichenko написав:Только что балистика попала в г. Днепр, в очень ожиленное место Дом Природы, где детские кружки, офисы, СТО, спортивная кафедра ХТУ, всегда людно, я даже не представляю сколько будет жертв.

Пипец, конечно. А что такое ХТУ ?

Хіміко - Технологический университет. ПО правильному УДХТУ.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 11:36

  serg1974 написав:
  alex_dvornichenko написав:Только что балистика попала в г. Днепр, в очень ожиленное место Дом Природы, где детские кружки, офисы, СТО, спортивная кафедра ХТУ, всегда людно, я даже не представляю сколько будет жертв.

Пипец, конечно. А что такое ХТУ ?

Спортзал химикотехнологического института.
Там рядом в 20 метрах свечка 24эт построенная по понятиям войцеха, но вроде не совсем ещё жилая.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:32

  ЛАД написав:Интересный анализ сегодняшней ситуации - "Плохо сейчас или еще хуже позже": в FT рассказали о ловушке, в которой оказалась Украина - https://www.unian.net/war/ukraina-okazalas-pered-neprostym-vyborom-13211148.html
Оригиналы здесь - https://www.ft.com/content/acdb8bd2-b719-4abb-ad5b-81451055958d и https://www.politico.eu/article/this-might-be-the-best-ukraine-can-hope-for-peace-plan/.

Що означає "оказалась"? Прикольне таке слово "оказалась".
Може її туди завели? Наші керманичі в першу чергу, і партнери помогли.
4 роки вели і тут ми раптом десь "оказались". :D
Навіть не 4 а 6 років. "До війни" ми ще на шашлики ходили.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 12:51

  ЛАД написав:
  serg1974 написав:
  BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.

Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
Могли не листать. :)
Неужели были сомнения в том, что такую дурость я бы никогда не написал.
В 3 предложениях у BIGor штук 5 ошибок.

Ти ж тут продвигаєш рос.мову як другу державно?

ПС давай про помилки, я тут читаю пишу час-від часу - ну 5-10 хв на день максимум витрачу, а може і 0. В мене немає часу і ресурсів графоманити і вилизувати кожне речення. В тебе ж є необмеженний ресурс 24/7 - можливо декілька обліківок.

Ну і від тебе не було заперечення що російська мова зараз - це мова мату, зеків, гнилої культури, АУЄ і іншиї *****. Що там кацапи привнесли в світовий кінематограф останніми роками? "Слово пацана"? :mrgreen:
2
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:02

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  serg1974 написав:Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
Могли не листать. :)
Неужели были сомнения в том, что такую дурость я бы никогда не написал.
В 3 предложениях у BIGor штук 5 ошибок.
......
Що там кацапи привнесли в світовий кінематограф останніми роками? "Слово пацана"? :mrgreen:

Просто ради интереса - а другая сторона чем (кроме документалок на тему происходящего) отметилась? 🤔
Мавка - с цельностыренной у Диснея анимацией? :lol:
2
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 13:14

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Що там кацапи привнесли в світовий кінематограф останніми роками? "Слово пацана"? :mrgreen:

Просто ради интереса - а другая сторона чем (кроме документалок на тему происходящего) отметилась? 🤔

На https://tv.kyivstar.ua/ua/group/5f0584a ... nski-filmi зайдіть і подивіться. Якщо чесно - дурне у Вас питання.
2
