fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
і яку суму вимагають? ) з чого Ви взяли шо не дешевше брати в оренду? Чи мож таки є смисл таки купити з ціллю самому здавати погодинно?
fler написав:В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
Хто на ком стояв? В сенсі, москальки з`їдуть до китайських чоловіків, бо москальки не такі вибагливі? Чи китайки з`їдуть до москалів, бо москалі всі їх забаганки виконують? В принципі, пофіг, бо для москалів там безвіз.
fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
і яку суму вимагають? ) з чого Ви взяли шо не дешевше брати в оренду?
Вузькооких з країни поруч. Країну не називаю, бо всі знають де залишились самі невибагливі дівчата.
BIGor написав:......... Добірку українських фільмів також видалили, хочете вишлю Вам в приватні?
Спасибо, не надо. Вашу ссылку видел. Я сейчас очень редко смотрю фильмы - времени жаль. Ничего выдающегося за последнее время, вроде, не было, а тратить время на посредственность не хочется. Если можете предложить что-то стоящее, то буду благодарен. И да, я ни разу не предлагал сделать русский язык вторым государственным. Вполне хватило бы статуса регионального, как это делается во многих странах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 01 гру, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
Якби так пустити в Україну, можливо б і Флайман виїхав в Китай
fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
Якби так пустити в Україну, можливо б і Флайман виїхав в Китай
Питання територій Джерело ABC News, ознайомлене з перебігом переговорів, повідомило, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, і можливі вибори в Україні. За словами джерела, питання заморожених активів було "ключовим" для росіян. Однак у вирішальному питанні щодо вимоги Росії, щоб Україна віддала неокуповані території на Донбасі, прогресу не було. "Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не готова поступитися територією", - наголосив співрозмовник.
fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
В Китаї надлишкових 30 млн. женихів, але в Наташ, вимоги ще вищі. Якщо цікава тема китайців, слухайте цього парубка