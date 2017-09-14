fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
і яку суму вимагають? ) з чого Ви взяли шо не дешевше брати в оренду?
Вузькооких з країни поруч. Країну не називаю, бо всі знають де залишились самі невибагливі дівчата.
BIGor Спасибо, не надо. Вашу ссылку видел. Я сейчас очень редко смотрю фильмы - времени жаль. Ничего выдающегося за последнее время, вроде, не было, а тратить время на посредственность не хочется. Если можете предложить что-то стоящее, то буду благодарен. И да, я ни разу не предлагал сделать русский язык вторым государственным. Вполне хватило бы статуса регионального, как это делается во многих странах.
Питання територій Джерело ABC News, ознайомлене з перебігом переговорів, повідомило, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, і можливі вибори в Україні. За словами джерела, питання заморожених активів було "ключовим" для росіян. Однак у вирішальному питанні щодо вимоги Росії, щоб Україна віддала неокуповані території на Донбасі, прогресу не було. "Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не готова поступитися територією", - наголосив співрозмовник.
В Китаї надлишкових 30 млн. женихів, але в Наташ, вимоги ще вищі. Якщо цікава тема китайців, слухайте цього парубка
і яку суму вимагають? ) з чого Ви взяли шо не дешевше брати в оренду? Чи мож таки є смисл таки купити з ціллю самому здавати погодинно?
Китаєць з попереднього поста в одному з відео казав так: Білу машину в оренду брати, а жовту купувати.
Хто на ком стояв? В сенсі, москальки з`їдуть до китайських чоловіків, бо москальки не такі вибагливі? Чи китайки з`їдуть до москалів..?
Наче ж не китайською мовою написано, то чому не зрозуміли?)) Чоловіки з Китаю їдуть до рф шукати собі дружину. Імпортозаміщення кацапів, які гинуть та калічаться на війні. Флайман, яка там вибагливість у "Наташ"? Вони навпаки кажуть, що китайці роботящі та не бухають, тому для заміжжя є кращим варіантом, ніж співвітчизники.
) а китайці шо кажуть? Їм надо бухаюча жінка? Заміжжя воно ж не на всю жизнь, почекають поки одні китайці поживуть з китаянкамта потім самі поживуть.
fler написав:Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років. А шо сталося?
Росія готується розпочати перший продаж суверенних облігацій у китайських юанях, – Bloomberg
Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти.
Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що купонна ставка нового боргу складе 6,25–6,5% для 3,2-річного траншу, а для 7,5-річного – до 7,5%.
Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.