Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:26

  Banderlog написав:
  fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html
В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
і яку суму вимагають? )
з чого Ви взяли шо не дешевше брати в оренду?

Вузькооких з країни поруч. Країну не називаю, бо всі знають де залишились самі невибагливі дівчата. :lol:
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:37

BIGor
Спасибо, не надо. Вашу ссылку видел.
Я сейчас очень редко смотрю фильмы - времени жаль. Ничего выдающегося за последнее время, вроде, не было, а тратить время на посредственность не хочется. Если можете предложить что-то стоящее, то буду благодарен.
И да, я ни разу не предлагал сделать русский язык вторым государственным. Вполне хватило бы статуса регионального, как это делается во многих странах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 01 гру, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:43

Пишут что Украина не согласилась на минус Донбасс. Теперь Виткофф отменит поездку в Москву?

https://censor.net/ua/news/3588074/myrn ... -peremovyn

Питання територій
Джерело ABC News, ознайомлене з перебігом переговорів, повідомило, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, і можливі вибори в Україні. За словами джерела, питання заморожених активів було "ключовим" для росіян.
Однак у вирішальному питанні щодо вимоги Росії, щоб Україна віддала неокуповані території на Донбасі, прогресу не було.
"Росія все ще не готова обговорювати будь-яку форму перемир'я, а Україна не готова поступитися територією", - наголосив співрозмовник.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 21:48

на всіх наречених не вистачить

  fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html
В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.

В Китаї надлишкових 30 млн. женихів, але в Наташ, вимоги ще вищі.
Якщо цікава тема китайців, слухайте цього парубка
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:01

Білу машину в оренду брати, а жовту купувати.

  Banderlog написав:
  fler написав:Громадяни Китаю зможуть в'їжджати до рф та перебувати там до 30 днів без віз до 14 вересня 2026.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/put ... 64950.html
В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.
і яку суму вимагають? )
з чого Ви взяли шо не дешевше брати в оренду? Чи мож таки є смисл таки купити з ціллю самому здавати погодинно? :lol:

Китаєць з попереднього поста в одному з відео казав так:
Білу машину в оренду брати, а жовту купувати.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:10


То що, "Йyля, Йyля!"?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:17

  Water написав:
  fler написав:В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.

Хто на ком стояв?
В сенсі, москальки з`їдуть до китайських чоловіків, бо москальки не такі вибагливі? Чи китайки з`їдуть до москалів..?

Наче ж не китайською мовою написано, то чому не зрозуміли?)) Чоловіки з Китаю їдуть до рф шукати собі дружину. Імпортозаміщення кацапів, які гинуть та калічаться на війні.
Флайман, яка там вибагливість у "Наташ"? Вони навпаки кажуть, що китайці роботящі та не бухають, тому для заміжжя є кращим варіантом, ніж співвітчизники.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:25

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:В соцмережах вже пишуть, що це призведе до припливу наречених, бо в Китаї чоловікам дедалі важче знайти собі дружину через зростання вимог збоку жінок.

Хто на ком стояв?
В сенсі, москальки з`їдуть до китайських чоловіків, бо москальки не такі вибагливі? Чи китайки з`їдуть до москалів..?

Наче ж не китайською мовою написано, то чому не зрозуміли?)) Чоловіки з Китаю їдуть до рф шукати собі дружину. Імпортозаміщення кацапів, які гинуть та калічаться на війні.
Флайман, яка там вибагливість у "Наташ"? Вони навпаки кажуть, що китайці роботящі та не бухають, тому для заміжжя є кращим варіантом, ніж співвітчизники.

) а китайці шо кажуть? Їм надо бухаюча жінка?
Заміжжя воно ж не на всю жизнь, почекають поки одні китайці поживуть з китаянкамта потім самі поживуть.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:28

Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років.
А шо сталося? :wink:
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років.
А шо сталося? :wink:
Росія готується розпочати перший продаж суверенних облігацій у китайських юанях, – Bloomberg 

Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти.

Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg.

Очікується, що купонна ставка нового боргу складе 6,25–6,5% для 3,2-річного траншу, а для 7,5-річного – до 7,5%.

Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.

https://censor.net/n3587954
