Додано: Пон 01 гру, 2025 23:54

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Германии как можно скорее выплатить компенсации еще живущим жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны. "Поторопитесь, если вы действительно хотите совершить этот жест", - заявил он в понедельник, 1 декабря, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) после германо-польских правительственных консультаций в Берлине.

.......В то же время "с точки зрения Германии вопрос о репарациях уже много лет назад решен как юридически, так и политически", добавил немецкий канцлер.



Туск возразил, что ему известно о позиции о соблюдении Берлином формального дипломатического акта 1950-х годов, касающегося выплаты компенсаций. Вместе с тем отказ от репараций, принятый коммунистическим руководством Польши в 1953 году, "не был решением в интересах польского народа, поскольку польский народ в то время не имел права голоса", подчеркнул он. Поэтому в Польше "все без исключения" согласны с тем, что страна не получила никакой компенсации за потери и преступления времен Второй мировой войны, добавил Туск.

Кроме того, германо-польские консультации были направлены на углубление отношений в сферах обороны, экономики и инфраструктуры. Туск назвал результаты встречи "историческими изменениями" и в особенности подчеркнул "всеобъемлющее польско-германское сотрудничество в области защиты восточной границы Европы". Мерц заявил, что Германия и Польша являются "незаменимыми соседями и партнерами".

Предыдущее консервативное правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (ПиС), ранее требовало от Берлина 1,3 трлн евро в качестве репараций. В сентябре 2022 года лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил: "Политики не уточнили, каким будет объем компенсаций, которые выплатят примерно 40 тысячам поляков, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

.....Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши; немецкая историческая политика преступлений против польской нации не была принята. Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа".

Поляки орлы.Аргументация вполне в духе большевиков, отказавшихся выплачивать долги царского правительства.При этом они ещё настроены на "совместную защиту восточных границ":Аппетиты у Польши неплохие:1,3 трлн евро на 40 тыс. человек это по 32,5 млн. на человека. Неслабо.При этом сегодня они уже говорят о 50 тыс. человек. Чем дальше от войны, тем больше живых жертв?О том, сколько они получили денег от ЕС (а это в значительной мере немецкие деньги), вспоминать не надо?