слухи любиш?) Нажаль про кдб свіжих не знаю. Знаю про тцк. Скоро з єрмаком буде служити в зсу іще один державний діяч. На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.
За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.
Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими. Вгадай до кого тянеться ця ниточка?
слухи любиш?) Нажаль про кдб свіжих не знаю. Знаю про тцк. Скоро з єрмаком буде служити в зсу іще один державний діяч. На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.
За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.
Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими. Вгадай до кого тянеться ця ниточка?
коли це сталося? щось ти з запізненням читаєш. санта-барбара - викрадення, ТЦК, ЗСУ... ваші ригі діють набагато простіше - пах, й Портнов на концерті у Кобзона....
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 02 гру, 2025 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: ... решту теж за старими, бо 2/3 пцу тримається під епіфінієм лише через державний тиск, і ні на який католицький календар не переходило) а тим часом наші правителі грають комедійного кіна про голобородька і сватів далі- Тимура Міндіча заочно відправили під варту, повідомляє Суспільне. Пропоную його заочно судити і заочно ж розстріляти. Або як католицька інквізиція - заочно спалити.
ти звідки знаєш? чи як зазвичай - чим більше виступаєш проти, а про всяк випадок тримаєш контакти. все з тобою зрозуміло - яка там любима фраза - "вовремя предать..."
а календар - європейські країни перейшли на григоріанський календар в 16 сторіччі, руська держава в 20 сторіччі, а руські попи - досі гальмують. точніше на розтяжці - живуть по католицькому календарю, а святкують за старим стилем
fler написав:чому не зрозуміли?)) Чоловіки з Китаю їдуть до рф шукати собі дружину. Імпортозаміщення кацапів, які гинуть та калічаться на війні. Флайман, яка там вибагливість у "Наташ"? Вони навпаки кажуть, що китайці роботящі та не бухають, тому для заміжжя є кращим варіантом, ніж співвітчизники.
) а китайці шо кажуть? Їм надо бухаюча жінка? Заміжжя воно ж не на всю жизнь, почекають поки одні китайці поживуть з китаянкамта потім самі поживуть.
який ти невибагливий, готовий почекати в Китаї проблема з жінками. а на Раші з чоловіками.
ті жінки, які вчасно відправили своїх СВОлодь - у тих все добре. бізнес закінчується, але хто шустрі - двічі вже встигли а кому потрібна звичайна сім'я - то китайці як варіант - працюють й не п'ють. тому поки путін знищує руських в Україні, то китайці м'яко заміщують їх на Сході. lose-lose - любима російська гра...
ТЕГЕРАН, 1 дек. Стоимость национальной валюты Ирана достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов за один доллар, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительном ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.
В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой