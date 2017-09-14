слухи любиш?) Нажаль про кдб свіжих не знаю. Знаю про тцк. Скоро з єрмаком буде служити в зсу іще один державний діяч. На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.
За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.
Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими. Вгадай до кого тянеться ця ниточка?
слухи любиш?) Нажаль про кдб свіжих не знаю. Знаю про тцк. Скоро з єрмаком буде служити в зсу іще один державний діяч. На Кіпрі сталася спроба викрадення українського громадянина, імовірно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ Cyprus Times та Cyprus Mail.
За даними поліції Ларнаки, постраждалий перебував удома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком, коли побачив біля свого будинку підозрілий комерційний фургон із трьома людьми в хірургічних масках. Коли чоловік підійшов, щоб дізнатися, що відбувається, невідомі спробували затягти його до автомобіля, але йому вдалося відбитися, після чого зловмисники втекли, залишивши фургон на місці події.
Поліція встановила, що номерні знаки автомобіля були фальшивими. Вгадай до кого тянеться ця ниточка?
коли це сталося? щось ти з запізненням читаєш. санта-барбара - викрадення, ТЦК, ЗСУ... ваші ригі діють набагато простіше - пах, й Портнов на концерті у Кобзона....
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 02 гру, 2025 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: ... решту теж за старими, бо 2/3 пцу тримається під епіфінієм лише через державний тиск, і ні на який католицький календар не переходило) а тим часом наші правителі грають комедійного кіна про голобородька і сватів далі- Тимура Міндіча заочно відправили під варту, повідомляє Суспільне. Пропоную його заочно судити і заочно ж розстріляти. Або як католицька інквізиція - заочно спалити.
ти звідки знаєш? чи як зазвичай - чим більше виступаєш проти, а про всяк випадок тримаєш контакти. все з тобою зрозуміло - яка там любима фраза - "вовремя предать..."
а календар - європейські країни перейшли на григоріанський календар в 16 сторіччі, руська держава в 20 сторіччі, а руські попи - досі гальмують. точніше на розтяжці - живуть по католицькому календарю, а святкують за старим стилем
fler написав:чому не зрозуміли?)) Чоловіки з Китаю їдуть до рф шукати собі дружину. Імпортозаміщення кацапів, які гинуть та калічаться на війні. Флайман, яка там вибагливість у "Наташ"? Вони навпаки кажуть, що китайці роботящі та не бухають, тому для заміжжя є кращим варіантом, ніж співвітчизники.
) а китайці шо кажуть? Їм надо бухаюча жінка? Заміжжя воно ж не на всю жизнь, почекають поки одні китайці поживуть з китаянкамта потім самі поживуть.
який ти невибагливий, готовий почекати в Китаї проблема з жінками. а на Раші з чоловіками.
ті жінки, які вчасно відправили своїх СВОлодь - у тих все добре. бізнес закінчується, але хто шустрі - двічі вже встигли а кому потрібна звичайна сім'я - то китайці як варіант - працюють й не п'ють. тому поки путін знищує руських в Україні, то китайці м'яко заміщують їх на Сході. lose-lose - любима російська гра...
ТЕГЕРАН, 1 дек. Стоимость национальной валюты Ирана достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов за один доллар, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительном ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.
В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой
fler написав:чому не зрозуміли?)) Чоловіки з Китаю їдуть до рф шукати собі дружину. Імпортозаміщення кацапів, які гинуть та калічаться на війні. Флайман, яка там вибагливість у "Наташ"? Вони навпаки кажуть, що китайці роботящі та не бухають, тому для заміжжя є кращим варіантом, ніж співвітчизники.
) а китайці шо кажуть? Їм надо бухаюча жінка? Заміжжя воно ж не на всю жизнь, почекають поки одні китайці поживуть з китаянкамта потім самі поживуть.
...... тому поки путін знищує руських в Україні, то китайці м'яко заміщують їх на Сході. lose-lose - любима російська гра...
А если такой фантастический вариант рассмотреть: видя, что нефть постоянно теряет в цене и весе (грин/нью энерджи - вот это все) с Китаем заключается соглашение: зауралье отходит им - взамен поддержка в причерноморском заевропье?
Banderlog написав:) а китайці шо кажуть? Їм надо бухаюча жінка? Заміжжя воно ж не на всю жизнь, почекають поки одні китайці поживуть з китаянкамта потім самі поживуть.
...... тому поки путін знищує руських в Україні, то китайці м'яко заміщують їх на Сході. lose-lose - любима російська гра...
А если такой фантастический вариант рассмотреть: видя, что нефть постоянно теряет в цене и весе (грин/нью энерджи - вот это все) с Китаем заключается соглашение: зауралье отходит им - взамен поддержка в причерноморском заевропье?
а США передають нам зірку смерті, й ми знищуємо залишки російського передуралья...
яку тільки маячню не пишуть, коли оплата йде за кількість повідомлень...
Як нагадує ISW, кремлівські високопосадовці та російські «воєнкори» послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план, і його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог.
Фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що Кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі Віткоффа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі переговорів від громадськості - ймовірно тому, що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду, наголошують в ISW. Там також нагадують, що Росія раніше вже відхилила кілька запропонованих США домовленостей про припинення вогню, на які попередньо погодилася Україна.
У контексті цієї риторики російських високопосадовців ISW також наводить слова заступника голови комітету Держдуми з питань оборони Олексія Журавльова. 1 грудня він заявив, що, мовляв, «домовлятися правильно треба між Росією та США, а далі поставити перед фактом і Європу, і Україну — і нікуди вони не подінуться: сядуть за стіл та підпишуть усе, що ми скажемо».
мені цікаво, чому руські досі вважають, що знаходяться на рівні, щоб домовлятися з США
Як зазначив голова Центру протидії інформації при РНБО Андрій Коваленко, упродовж найближчих тижнів росіяни здійснюватимуть численні спроби посилити тиск на фронті, супроводжуючи це гучними інформаційними заявами.
зараз почнеться, що вони вже захопили все, що можна - тому ще раз, не треба підтверджувати російську брехню...