Shaman написав:...... тому поки путін знищує руських в Україні, то китайці м'яко заміщують їх на Сході. lose-lose - любима російська гра...
А если такой фантастический вариант рассмотреть: видя, что нефть постоянно теряет в цене и весе (грин/нью энерджи - вот это все) с Китаем заключается соглашение: зауралье отходит им - взамен поддержка в причерноморском заевропье?
Shaman написав:мені цікаво, чому руські досі вважають, що знаходяться на рівні, щоб домовлятися з США
просто цікаво а потужні балаболи з ЄС на одному рівні з США? Які у них є інструменти і політична воля для відстоювання свого "суверенітету" ? Бо поки у них тільки "Мам, хай Миколи з Іванами бються далі, інакше Івани прийдуть побити нас"
Русские гумелева перечитали (а может гумилев и в чем то прав) и ведут себя как гопники, а сша такой же гопник только рангом выше, вот и делят щас кто будет доить корову европейскую. Ладно я США еще могу понять, смотреть со стороны как они там убивают друг друга и ждать момента что бы открыть второй фронт, разделить лавры победителя, своей экономикой залить всех кредитной помощья и сохранить статус гегемона, а вот амёбность европы в 20-21 веке, которая каждый раз заканчивается каким то кровавым месивом с её участием меня удивляет.
fler написав:Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років. А шо сталося?
Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти. Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg. Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.
Як нагадує ISW, кремлівські високопосадовці та російські «воєнкори» послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план, і його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог.
Фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що Кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі Віткоффа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі переговорів від громадськості - ймовірно тому, що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду, наголошують в ISW. Там також нагадують, що Росія раніше вже відхилила кілька запропонованих США домовленостей про припинення вогню, на які попередньо погодилася Україна.
Оце дуже смішні статті. Таке питання: А навіщо тоді США проводять якісь консультації чи перемовини з Україною/Європою якщо РФ все-рівно нічого не прийме? Якийсь сізіфів труд виходить. Відповіді можливі дві: 1.США - ідіоти. 2.Стаття написана невірно. Я чомусь схиляюсь до п.2