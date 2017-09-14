RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 09:52

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:...... тому поки путін знищує руських в Україні, то китайці м'яко заміщують їх на Сході. lose-lose - любима російська гра...

А если такой фантастический вариант рассмотреть: видя, что нефть постоянно теряет в цене и весе (грин/нью энерджи - вот это все) с Китаем заключается соглашение: зауралье отходит им - взамен поддержка в причерноморском заевропье? :roll:

......
яку тільки маячню не пишуть, коли оплата йде за кількість повідомлень...

у "кого-то" вчера получка была? -- если по озвученному критерию судить? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11059
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Поэтому они и запретили Пушкина чтоб никто не прочитал Сказку о рыбаке и рыбке и не провел параллели

Дезинформація, Польща не забороняла твого улюбленця Пушкіна, консерва.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10337
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:мені цікаво, чому руські досі вважають, що знаходяться на рівні, щоб домовлятися з США
просто цікаво а потужні балаболи з ЄС на одному рівні з США? Які у них є інструменти і політична воля для відстоювання свого "суверенітету" ? Бо поки у них тільки "Мам, хай Миколи з Іванами бються далі, інакше Івани прийдуть побити нас"
Letusrock
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 10:19

  Letusrock написав:
  Shaman написав:мені цікаво, чому руські досі вважають, що знаходяться на рівні, щоб домовлятися з США
просто цікаво а потужні балаболи з ЄС на одному рівні з США? Які у них є інструменти і політична воля для відстоювання свого "суверенітету" ? Бо поки у них тільки "Мам, хай Миколи з Іванами бються далі, інакше Івани прийдуть побити нас"

Русские гумелева перечитали (а может гумилев и в чем то прав) и ведут себя как гопники, а сша такой же гопник только рангом выше, вот и делят щас кто будет доить корову европейскую. Ладно я США еще могу понять, смотреть со стороны как они там убивают друг друга и ждать момента что бы открыть второй фронт, разделить лавры победителя, своей экономикой залить всех кредитной помощья и сохранить статус гегемона, а вот амёбность европы в 20-21 веке, которая каждый раз заканчивается каким то кровавым месивом с её участием меня удивляет.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 02 гру, 2025 10:56, всього редагувалось 2 разів.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:00

  fler написав:
  GALeon написав:
fler написав:Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років.
А шо сталося? :wink:

Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти.
Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg.
Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.

https://censor.net/n3587954

Так-с, де Андрик777 з його казками про міцну економіку рф?

І що ви хочете від мене почути?
Усі країни світу беруть "позики". Саме більше бере, до вашого відома - США. По-вашому виходить що: "міць економіки США - казки тому що вони найбільші боржники у світі". :shock: :shock:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7043
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:07

  Shaman написав:нічого не змінюється
Росія готується відхилити мирний план і хоче втаємничити деталі зустрічі Віткоффа та Путіна — ISW
Як нагадує ISW, кремлівські високопосадовці та російські «воєнкори» послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план, і його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог.

Фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що Кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі Віткоффа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі переговорів від громадськості - ймовірно тому, що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду, наголошують в ISW. Там також нагадують, що Росія раніше вже відхилила кілька запропонованих США домовленостей про припинення вогню, на які попередньо погодилася Україна.

Оце дуже смішні статті.
Таке питання: А навіщо тоді США проводять якісь консультації чи перемовини з Україною/Європою якщо РФ все-рівно нічого не прийме? Якийсь сізіфів труд виходить. :D
Відповіді можливі дві:
1.США - ідіоти.
2.Стаття написана невірно.
Я чомусь схиляюсь до п.2
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7043
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:42

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
ТЕГЕРАН, 1 дек. Стоимость национальной валюты Ирана достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов за один доллар, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительном ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.

В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой
https://nangs.org/news/markets/currency/stoimost-natsionalnoj-valyuty-irana-dostigla-rekordno-nizkogo-urovnya
И ничего, живут.

й руські так будуть жити 8)

уточни сроки когда
Когда там будет хотя б курс 1000 за богомерзкий уе, не лимон естественно
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5490
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 11:55

  katso написав:
  ЛАД написав:
ТЕГЕРАН, 1 дек. Стоимость национальной валюты Ирана достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов за один доллар, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительном ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.

В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой
https://nangs.org/news/markets/currency/stoimost-natsionalnoj-valyuty-irana-dostigla-rekordno-nizkogo-urovnya
И ничего, живут.


В эту игру можно играть только когда большинство нужд покрываются внутренним производством. Типа как было в СССРе 70х - пофиг было сколько там реально стоил доллар, поставили 61 копейку для единиц командировочных, а остальные посидят без джинсов и кока-колы но и с голоду не помрут. А в стране которая импортирует большинство товаров так не поиграешь.

В совке до 87го примерно года курс чёрного рынка не отличался в десятки раз от официального, поэтому рабочий на скважине в Сургуте или профессор с директором завода могли позволить себе купить и Райфл, и Грундиг, и даже видик Панас(по цене жиги)
А в Иране сейчас официальный курс по нету 42000.
Наверно там бак авто заправить стоит максимум доллар(как и при Саддаме в Ираке), а стол, ломящийся от их шашлыков - 2.
Интересно кушают ли они сами сейчас свою лучшую в мире чёрную икру, или там всё идёт на экспорт.
И все ли комплектующие их баллистики они клепают сами.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5490
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:В совке до 87го примерно года курс чёрного рынка не отличался в десятки раз от официального,

Можу сказати тільки за часи десь 83-88 рр. правда долар тоді в Закарпатті рідко купували, а от німецька марка була досить поширеною. І при офіційному курсі 40 копійок її продавали по 3 рубля. До офіційного курсу мали дуже обмежений доступ тільки ті, хто їхав у відрядження.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 29.07.22
Подякував: 914 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
