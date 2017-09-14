GALeon написав:Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти. Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg. Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.
Так-с, де Андрик777 з його казками про міцну економіку рф?
І що ви хочете від мене почути? Усі країни світу беруть "позики". Саме більше бере, до вашого відома - США. По-вашому виходить що: "міць економіки США - казки тому що вони найбільші боржники у світі". :shock: :shock:
Чудово, тоді поясніть, чому США досі не випустили суверенні облігації в юанях чи іншій валюті?)))
Shaman написав:мені цікаво, чому руські досі вважають, що знаходяться на рівні, щоб домовлятися з США
просто цікаво а потужні балаболи з ЄС на одному рівні з США? Які у них є інструменти і політична воля для відстоювання свого "суверенітету" ? Бо поки у них тільки "Мам, хай Миколи з Іванами бються далі, інакше Івани прийдуть побити нас"
Русские гумелева перечитали (а может гумилев и в чем то прав) и ведут себя как гопники, а сша такой же гопник только рангом выше, вот и делят щас кто будет доить корову европейскую. Ладно я США еще могу понять, смотреть со стороны как они там убивают друг друга и ждать момента что бы открыть второй фронт, разделить лавры победителя, своей экономикой залить всех кредитной помощья и сохранить статус гегемона, а вот амёбность европы в 20-21 веке, которая каждый раз заканчивается каким то кровавым месивом с её участием меня удивляет.
тільки за участі саме країн Європи. тому початок перетворення бундесверу на вермахт ми вже бачимо.
а так прикиньте - гітлер разом з наполеоном воюють з Рашею. й США допомагає їм, а не Раші. але руські все одно сильніші
а тут ще й Японія починає розуміти, що час миру закінчується. Сахалін чекає
Як нагадує ISW, кремлівські високопосадовці та російські «воєнкори» послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план, і його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог.
Фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що Кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі Віткоффа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі переговорів від громадськості - ймовірно тому, що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду, наголошують в ISW. Там також нагадують, що Росія раніше вже відхилила кілька запропонованих США домовленостей про припинення вогню, на які попередньо погодилася Україна.
Оце дуже смішні статті. Таке питання: А навіщо тоді США проводять якісь консультації чи перемовини з Україною/Європою якщо РФ все-рівно нічого не прийме? Якийсь сізіфів труд виходить. Відповіді можливі дві: 1.США - ідіоти. 2.Стаття написана невірно. Я чомусь схиляюсь до п.2
бо за будь-якою логікою Раша має погодитися на пропозиції США - ще весною. а де логіка, а де путін. про Пушкіна не просто згадали.
тому США методично дотискають Рашу - або погоджуйся, або відмовляйся - й тоді нова порція санкцій. Раша поки між крапельками.бюрократії трохи повільно працюють на відміну від автократій - але системно й невідворотно...
Shaman написав:бо за будь-якою логікою Раша має погодитися на пропозиції США - ще весною. а де логіка, а де путін. про Пушкіна не просто згадали.
тому США методично дотискають Рашу - або погоджуйся, або відмовляйся - й тоді нова порція санкцій. Раша поки між крапельками.бюрократії трохи повільно працюють на відміну від автократій - але системно й невідворотно...
Не розумію чому Раша МАЄ ПОГОДИТИСЬ на щось, за якою такою логікою? Але ладно, у тебе своя особиста логіка, виссана з пальця напевно. трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.
fler написав:Чудово, тоді поясніть, чому США досі не випустили суверенні облігації в юанях чи іншій валюті?)))
Тому що США це не РФ, у них своя валюта. Будемо порівнювати РФ і США, чи як?
Тоді з якого переляку ви приплітаєте США до розмови про "міцну економіку рф"?)) Також нагадаю, що на рф всі урядові сайти давно дублюють китайською мовою, а також розповсюдили безкоштовні курси китайської мови для всіх бажаючих. Тепер переходять на юані та заохочують безвізом китайських женихів. З чого б це? Мабуть, економіка міцнішає;)
fler Мадам - когда у них курс хрюбля хотя б вдвое того, отрицательно вырастет, ну шоб через подорожавшую водку среднестатические Еблыщевы и Кукановы начали наконец то с плакатами "Хватит! Вову - гэть!" на Болотную собираться?
fler написав:Чудово, тоді поясніть, чому США досі не випустили суверенні облігації в юанях чи іншій валюті?)))
Тому що США це не РФ, у них своя валюта. Будемо порівнювати РФ і США, чи як?
Тоді з якого переляку ви приплітаєте США до розмови про "міцну економіку рф"?)) Також нагадаю, що на рф всі урядові сайти давно дублюють китайською мовою, а також розповсюдили безкоштовні курси китайської мови для всіх бажаючих. Тепер переходять на юані та заохочують безвізом китайських женихів. З чого б це? Мабуть, економіка міцнішає;)
Це якесь переливання з пустого в порожнє. Вважаєте що економіка РФ слабша за українську? Ну вважайте, не буду заперечувати.
ЛАД написав:BIGor Спасибо, не надо. Вашу ссылку видел. Я сейчас очень редко смотрю фильмы - времени жаль. Ничего выдающегося за последнее время, вроде, не было, а тратить время на посредственность не хочется. Если можете предложить что-то стоящее, то буду благодарен. И да, я ни разу не предлагал сделать русский язык вторым государственным. Вполне хватило бы статуса регионального, как это делается во многих странах.
Вообще достаточно было бы просто соблюдать статью 10 Конституции Украины, гарантирующую свободное развитие (книги, музыка. образоыание. Или что такое развитие?) использование (сфера обслуживания, СМИ. Заметьте в Конституции нет ничего про то что использовать только дома) русского языка. Просто выполнять законы и наказывать тех кто их не выполняет.
Shaman написав:бо за будь-якою логікою Раша має погодитися на пропозиції США - ще весною. а де логіка, а де путін. про Пушкіна не просто згадали.
тому США методично дотискають Рашу - або погоджуйся, або відмовляйся - й тоді нова порція санкцій. Раша поки між крапельками.бюрократії трохи повільно працюють на відміну від автократій - але системно й невідворотно...
Не розумію чому Раша МАЄ ПОГОДИТИСЬ на щось, за якою такою логікою? Але ладно, у тебе своя особиста логіка, виссана з пальця напевно. трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.
не працюють? ню-ню... то-то в них населення жирує хочу побачити Маскву як Пхеньян.
й повільно я казав про бюрократії, не про санкції. тільки санкції на нафту наклали - щось руські відразу забігали. чекаємо на Венесуелу...
а з приводу Раші - внаслідок своєї агресії Раша як держава системно деградує - не бачити це можуть лише клінічні імбецили. й Трамп пропонує їм просто шикарні умови, як для агресора. але заради своєї величі путін такі поверне Рашу в 90ті роки. точніше не заради величі, а читаючі всі ці казкові рапорти, що все захоплено, й українці вже майже здалися...