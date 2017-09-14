Як нагадує ISW, кремлівські високопосадовці та російські «воєнкори» послідовно відкидають і початковий 28-пунктний мирний план, і його наступні оновлені версії з моменту перших повідомлень про цей план в середині листопада 2025 року. У Москві дають зрозуміти, що ці плани не враховують всі максималістські військові вимоги Росії. Водночас Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб затьмарити той факт, що саме Москва, а не Київ, перешкоджає процесу переговорів, дотримуючись своїх початкових військових вимог.



Фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що Кремль, ймовірно, спробує повторити цей підхід і щодо майбутньої зустрічі Віткоффа та Путіна 2 грудня. Адже Москва вже зараз готує умови для того, щоб приховати деталі переговорів від громадськості - ймовірно тому, що Росія відхилить умови плану. Тож Кремль, ймовірно, прагне уникнути того, щоб Росію сприймали як перешкоду для припинення війни проти України, особливо якщо Москва прямо відхилить мирну угоду, наголошують в ISW. Там також нагадують, що Росія раніше вже відхилила кілька запропонованих США домовленостей про припинення вогню, на які попередньо погодилася Україна.