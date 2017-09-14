RSS
  #<1 ... 16018160191602016021
Вів 02 гру, 2025 14:06

  барабашов написав:fler
Мадам - когда у них курс хрюбля хотя б вдвое того, отрицательно вырастет, ну шоб через подорожавшую водку среднестатические Еблыщевы и Кукановы начали наконец то с плакатами "Хватит! Вову - гэть!" на Болотную собираться?

погано вчив історію. Болотна нічим не закінчиться. а от коли вагнерівці підуть помацати мешканців на Рублевці - оце буде весело. все як в 17 році 8)
Вів 02 гру, 2025 14:09

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  andrijk777 написав:Тому що США це не РФ, у них своя валюта. Будемо порівнювати РФ і США, чи як?

Тоді з якого переляку ви приплітаєте США до розмови про "міцну економіку рф"?))
Також нагадаю, що на рф всі урядові сайти давно дублюють китайською мовою, а також розповсюдили безкоштовні курси китайської мови для всіх бажаючих. Тепер переходять на юані та заохочують безвізом китайських женихів. З чого б це? Мабуть, економіка міцнішає;)

Це якесь переливання з пустого в порожнє.
Вважаєте що економіка РФ слабша за українську? Ну вважайте, не буду заперечувати.

спробуємо відволікти увагу? розмова йде про стан економіки Раші. до чого тут Україна? так от, економіка Раші сильно деградує з початку війни. бюджетна сфера теж. боргові папери в юанях - це від безвиходу, бо в доларах та євро ніхто не дасть. але хтось для Раші навіть в цьому бачить позитив :lol:
Вів 02 гру, 2025 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.

ИМХО справжні санкції ще проти жодної країни ніхто не вводив (скажімо щоб продаж процесора чи іншої електроніки в підсанкційну країну прирівнювалась до продажу наркотиків). І Захід боїться їх вводити проти москалів.
Навіть банальну перевірку всіх суден, які пливуть в порти підсанкційних, не проводять.
Вів 02 гру, 2025 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вважаєте що економіка РФ слабша за українську?

ИМХО економіка москалів слабша ніж економіка України + міжнародна допомога хоча б на рівні 2024-25 рр.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 02 гру, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Вів 02 гру, 2025 14:20

  барабашов написав:fler
Мадам - когда у них курс хрюбля хотя б вдвое того, отрицательно вырастет, ну шоб через подорожавшую водку среднестатические Еблыщевы и Кукановы начали наконец то с плакатами "Хватит! Вову - гэть!" на Болотную собираться?

Припинити цей харасмент до fler

Зображення
Вів 02 гру, 2025 14:21

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.

ИМХО справжні санкції ще проти жодної країни ніхто не вводив (скажімо щоб продаж процесора чи іншої електроніки в підсанкційну країну прирівнювалась до продажу наркотиків). І Захід боїться їх вводити проти москалів.
Навіть банальну перевірку всіх суден, які пливуть в порти підсанкційних, не проводять.

але цей інструмент впливу залишається. ті суда, що йдуть Балтійським морем - інспектувати. по Чорному морю інспекцію можуть проводити українські морські дрони 8) а це вже 50% експорту нафти, якщо не більше...
Вів 02 гру, 2025 14:23

  Shaman написав:але цей інструмент впливу залишається. ті суда, що йдуть Балтійським морем - інспектувати. по Чорному морю інспекцію можуть проводити українські морські дрони 8) а це вже 50% експорту нафти, якщо не більше...

ИМХО інструментів тиску ще на порядок більше ніж було застосовано. Питання тільки в тому, що їх застосувати бояться.
Я взагалі мовчу про те як слабо застосовують вторинні санкції. Там може 1% від можливостей.
Вів 02 гру, 2025 14:25

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але цей інструмент впливу залишається. ті суда, що йдуть Балтійським морем - інспектувати. по Чорному морю інспекцію можуть проводити українські морські дрони 8) а це вже 50% експорту нафти, якщо не більше...

ИМХО інструментів тиску ще на порядок більше ніж було застосовано. Питання тільки в тому, що їх застосувати бояться.

я ж кажу - бюрократія працює повільно...
