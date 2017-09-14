барабашов написав:fler Мадам - когда у них курс хрюбля хотя б вдвое того, отрицательно вырастет, ну шоб через подорожавшую водку среднестатические Еблыщевы и Кукановы начали наконец то с плакатами "Хватит! Вову - гэть!" на Болотную собираться?
погано вчив історію. Болотна нічим не закінчиться. а от коли вагнерівці підуть помацати мешканців на Рублевці - оце буде весело. все як в 17 році
andrijk777 написав:Тому що США це не РФ, у них своя валюта. Будемо порівнювати РФ і США, чи як?
Тоді з якого переляку ви приплітаєте США до розмови про "міцну економіку рф"?)) Також нагадаю, що на рф всі урядові сайти давно дублюють китайською мовою, а також розповсюдили безкоштовні курси китайської мови для всіх бажаючих. Тепер переходять на юані та заохочують безвізом китайських женихів. З чого б це? Мабуть, економіка міцнішає;)
Це якесь переливання з пустого в порожнє. Вважаєте що економіка РФ слабша за українську? Ну вважайте, не буду заперечувати.
спробуємо відволікти увагу? розмова йде про стан економіки Раші. до чого тут Україна? так от, економіка Раші сильно деградує з початку війни. бюджетна сфера теж. боргові папери в юанях - це від безвиходу, бо в доларах та євро ніхто не дасть. але хтось для Раші навіть в цьому бачить позитив
andrijk777 написав:трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.
ИМХО справжні санкції ще проти жодної країни ніхто не вводив (скажімо щоб продаж процесора чи іншої електроніки в підсанкційну країну прирівнювалась до продажу наркотиків). І Захід боїться їх вводити проти москалів. Навіть банальну перевірку всіх суден, які пливуть в порти підсанкційних, не проводять.
ИМХО справжні санкції ще проти жодної країни ніхто не вводив (скажімо щоб продаж процесора чи іншої електроніки в підсанкційну країну прирівнювалась до продажу наркотиків). І Захід боїться їх вводити проти москалів. Навіть банальну перевірку всіх суден, які пливуть в порти підсанкційних, не проводять.
але цей інструмент впливу залишається. ті суда, що йдуть Балтійським морем - інспектувати. по Чорному морю інспекцію можуть проводити українські морські дрони а це вже 50% експорту нафти, якщо не більше...
ИМХО інструментів тиску ще на порядок більше ніж було застосовано. Питання тільки в тому, що їх застосувати бояться. Я взагалі мовчу про те як слабо застосовують вторинні санкції. Там може 1% від можливостей.
ИМХО інструментів тиску ще на порядок більше ніж було застосовано. Питання тільки в тому, що їх застосувати бояться.