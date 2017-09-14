RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 14:42

  Shaman написав:не працюють? ню-ню... то-то в них населення жирує :D хочу побачити Маскву як Пхеньян.

Та до чого тут санкції?
В 90-х в Кореї був голод. Потів ввели санкції і зараз голоду немає. :D :D Санкції помогли. :D
Ладно, надоїло. Ця розмова пуста. Обговорюємо якісь примітивні речі.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 14:45

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Тоді з якого переляку ви приплітаєте США до розмови про "міцну економіку рф"?))
Також нагадаю, що на рф всі урядові сайти давно дублюють китайською мовою, а також розповсюдили безкоштовні курси китайської мови для всіх бажаючих. Тепер переходять на юані та заохочують безвізом китайських женихів. З чого б це? Мабуть, економіка міцнішає;)

Це якесь переливання з пустого в порожнє.
Вважаєте що економіка РФ слабша за українську? Ну вважайте, не буду заперечувати.

до чого тут Україна?

До того, что обе страны сейчас находятся в некотором, назовём это "противостоянии".
И есть некоторые опасения - а нет ли тут известной ситуации "пока толстый похудеет - худой ..."
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 14:52

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.

ИМХО справжні санкції ще проти жодної країни ніхто не вводив (скажімо щоб продаж процесора чи іншої електроніки в підсанкційну країну прирівнювалась до продажу наркотиків). І Захід боїться їх вводити проти москалів.
Навіть банальну перевірку всіх суден, які пливуть в порти підсанкційних, не проводять.

Не боїться. Смішно вважати що Захід боїться Раші.
Не може. Це легко сказати, але важко реалізувати.
Точніше можна, але це буде
-дуже дорого;
-не буде такого сильного ефекту як ви думаєте, паралельний імпорт ніхто не відміняв;
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 14:55

  Дюрі-бачі написав:Я взагалі мовчу про те як слабо застосовують вторинні санкції. Там може 1% від можливостей.

Вторинні санкції - це розірвати торгівлю з Китаєм і Індією. А не забагато ви хочете від США заради якоїсь України?
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:11

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:не працюють? ню-ню... то-то в них населення жирує :D хочу побачити Маскву як Пхеньян.

Та до чого тут санкції?
В 90-х в Кореї був голод. Потів ввели санкції і зараз голоду немає. :D :D Санкції помогли. :D
Ладно, надоїло. Ця розмова пуста. Обговорюємо якісь примітивні речі.

але розмова почалася з того, що економіка Раші стрімко деградує - й Раша зацікавлена це якось змінити/призупинити. й вклад санкцій дуже значний в цю деградацію
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:16

  katso написав:
  budivelnik написав:Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації..
У них не было русскоязычных фронтовиков - я посмотрю как у Вас получится их перевоспитать после войны.
1 Були як французкомовні німецькосволота, так і німецькомовні франкопатріоти.
Французи -розібрались і ми зможемо
2 Є те що пишу я
а є те що спробуєте спотворити з мого написаного-тобі подібні.
Спробуємо розібратись що ПИШУ Я.
Я пишу наступне
На час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)...
Якою мовою носії педераційної спілкуються на кухні чи в ліжку між собою - мені по барабану і жодних обмежень в цих варіантах я не те що НЕ ВИМАГАЮ, я навіть НЕ ЗБИРАЮСЬ звертати на це увагу.
3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУ
а - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржиком
б - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українську

пс
це буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації.
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:17

  АндрейМ написав:
  alex_dvornichenko написав:а вот амёбность европы в 20-21 веке, которая каждый раз заканчивается каким то кровавым месивом с её участием меня удивляет.

А что, по Вашему мнению, они должны сейчас сделать? Объявить войну рф, просто послать войска в Украину, дать денег (которых у них самих нет)?


Должны были:
1. Дать Росии неделю на вывод войск на границы 91, ладно хотя бы 2022го года
2. Если нет - передать Украине ЯО в объеме изъятом в 91м году
3. А свое ЯО перевести в режим готовности, на всякий случай

Но это ж надо яйца иметь, и если по честному, а ни когда стоит цель "сунуть в пасть медведя собаку пусть рвет ее зато пока разорвет устанет и не порвет самих"
katso
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:37

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:але цей інструмент впливу залишається. ті суда, що йдуть Балтійським морем - інспектувати. по Чорному морю інспекцію можуть проводити українські морські дрони 8) а це вже 50% експорту нафти, якщо не більше...

ИМХО інструментів тиску ще на порядок більше ніж було застосовано. Питання тільки в тому, що їх застосувати бояться.

я ж кажу - бюрократія працює повільно...

4й рік все теляться
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:38

  АндрейМ написав:
  alex_dvornichenko написав:а вот амёбность европы в 20-21 веке, которая каждый раз заканчивается каким то кровавым месивом с её участием меня удивляет.

А что, по Вашему мнению, они должны сейчас сделать? Объявить войну рф, просто послать войска в Украину, дать денег (которых у них самих нет)?

на чумку знайшли, і нема
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 15:42

  budivelnik написав:[q
а - по перше-це буде не модно


Да конечно, немодно 🤣
Вот прям сейчас аж бегом дают - Флеш, Арти Грин, Свитан. И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше. Потому что топить за гранты это одно, а когда гранты кончились и надо реально жить за просмотры в ютубе то вот тут то правда и вылазит на каком языке в Украине больше говорят 😂 И даже судя по пленкам Миндича и в офисе говорят на нем же 🤣 Во сколько немодных...
katso
