katso написав: budivelnik написав: Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації.. Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації.. У них не было русскоязычных фронтовиков - я посмотрю как у Вас получится их перевоспитать после войны. У них не было русскоязычных фронтовиков - я посмотрю как у Вас получится их перевоспитать после войны.

1 Були як французкомовні німецькосволота, так і німецькомовні франкопатріоти.Французи -розібрались і ми зможемо2 Є те що пишу яа є те що спробуєте спотворити з мого написаного-тобі подібні.Спробуємо розібратись що ПИШУ Я.Я пишу наступнеНа час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)...Якою мовою носії педераційної спілкуються на кухні чи в ліжку між собою - мені по барабану і жодних обмежень в цих варіантах я не те що НЕ ВИМАГАЮ, я навіть НЕ ЗБИРАЮСЬ звертати на це увагу.3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУа - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржикомб - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українськупсце буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації.