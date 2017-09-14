Додано: Вів 02 гру, 2025 16:15

katso написав: budivelnik написав: 1 Були як французкомовні німецькосволота, так і німецькомовні франкопатріоти.

Французи -розібрались і ми зможемо

2 Є те що пишу я

а є те що спробуєте спотворити з мого написаного-тобі подібні.

Спробуємо розібратись що ПИШУ Я.

Я пишу наступне

На час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)...

Якою мовою носії педераційної спілкуються на кухні чи в ліжку між собою - мені по барабану і жодних обмежень в цих варіантах я не те що НЕ ВИМАГАЮ, я навіть НЕ ЗБИРАЮСЬ звертати на це увагу.

3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУ

а - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржиком

б - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українську



пс

це буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації. 1 Були як французкомовні німецькосволота, так і німецькомовні франкопатріоти.Французи -розібрались і ми зможемо2 Є те що пишу яа є те що спробуєте спотворити з мого написаного-тобі подібні.Спробуємо розібратись що ПИШУ Я.Я пишу наступнеНа час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)...Якою мовою носії педераційної спілкуються на кухні чи в ліжку між собою - мені по барабану і жодних обмежень в цих варіантах я не те що НЕ ВИМАГАЮ, я навіть НЕ ЗБИРАЮСЬ звертати на це увагу.3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУа - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржикомб - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українськупсце буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації.



Да конечно, немодно 🤣

Вот прям сейчас аж бегом дают - Флеш, Арти Грин, Свитан. И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше. Потому что топить за гранты это одно, а когда гранты кончились и надо реально жить за просмотры в ютубе то вот тут то правда и вылазит на каком языке в Украине больше говорят 😂 И даже судя по пленкам Миндича и в офисе говорят на нем же 🤣 Во сколько немодных... Да конечно, немодно 🤣Вот прям сейчас аж бегом дают - Флеш, Арти Грин, Свитан. И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше. Потому что топить за гранты это одно, а когда гранты кончились и надо реально жить за просмотры в ютубе то вот тут то правда и вылазит на каком языке в Украине больше говорят 😂 И даже судя по пленкам Миндича и в офисе говорят на нем же 🤣 Во сколько немодных...

Ще раз і на пальцях1 З 1654 по 1990 = 246 років- українців кнутом і пряником привчали до того що модно - це російська....2 З 1990 по 2004 =14 років - українцям казали що КАКАЯ РАЗНІЦА3 З 2004 по 2014 =10 років - педераційники ДОВЕЛИ що різниця є....4 З 2014 по 2022 = 8 років - педераційники почали масові вбивства тих ХТО КОРИСТУВАВСЯ ЇХ МОВОЮ, тобто крім модності , в силу ввімкнувся ще й фізичний фактор зменшення наявності носіїв російської...5 З 2022 і по сьогодні - педераційники ЗНИЩИЛИ території на яких проживало 70% носіїв російської в Україні... Цим носіям вже нікуди вертатись і тому їм прийдеться або їхати в області де їх меншість , або залишатись в Європі або педерації..То щоТепер дійшло чого модність зникне?А тепер дивись на візуалізацію немодностіперепис 1989 і 2001 роківдата__________1989_________2001Україна____51 452 034_____48 457 000українці___37 419 053_____37 541 700росіяни____11 355 582______8 334 100Як бачиш , навіть в період коли ніхто не вимагав вчити українську - росіяни чомусь покидали Україну, тобт тут їм було НЕмодно перебувати, і якраз 3 млн кудись виїхали і як показав перепис всі виїхавші це росіяни...Повір перепис 2030 покаже ще страшнішу цифру для росіян в Україні....