RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16020160211602216023
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:11

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:трохи повільно це десятиліття чи століття? Бо 30 років санкцій проти Ірану, Кореї і т.д. шото нічого не працюють. Ладно, ще 30 років почекаємо, може запрацюють.

ИМХО справжні санкції ще проти жодної країни ніхто не вводив (скажімо щоб продаж процесора чи іншої електроніки в підсанкційну країну прирівнювалась до продажу наркотиків). І Захід боїться їх вводити проти москалів.
Навіть банальну перевірку всіх суден, які пливуть в порти підсанкційних, не проводять.

Не боїться. Смішно вважати що Захід боїться Раші.
Не може. Це легко сказати, але важко реалізувати.
Точніше можна, але це буде
-дуже дорого;
-не буде такого сильного ефекту як ви думаєте, паралельний імпорт ніхто не відміняв;

Захід боїться не Раші, а власних виборців
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:15

  budivelnik написав:
  katso написав:У них не было русскоязычных фронтовиков - я посмотрю как у Вас получится их перевоспитать после войны.

Я пишу наступне
На час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)...

За "пишу наступне" — наверное, пасибки. Но я эту писанину - проигнорирую, если ты не против. Впрочем, если против - тоже проигнорирую :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11063
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:15

  katso написав:
  budivelnik написав:1 Були як французкомовні німецькосволота, так і німецькомовні франкопатріоти.
Французи -розібрались і ми зможемо
2 Є те що пишу я
а є те що спробуєте спотворити з мого написаного-тобі подібні.
Спробуємо розібратись що ПИШУ Я.
Я пишу наступне
На час агресії роССІї , носії російської мови повинні САМОСТІЙНО обмежити себе у використанні мови агресора в ЗМІ(засобах масової інформації)...
Якою мовою носії педераційної спілкуються на кухні чи в ліжку між собою - мені по барабану і жодних обмежень в цих варіантах я не те що НЕ ВИМАГАЮ, я навіть НЕ ЗБИРАЮСЬ звертати на це увагу.
3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУ
а - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржиком
б - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українську

пс
це буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації.


Да конечно, немодно 🤣
Вот прям сейчас аж бегом дают - Флеш, Арти Грин, Свитан. И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше. Потому что топить за гранты это одно, а когда гранты кончились и надо реально жить за просмотры в ютубе то вот тут то правда и вылазит на каком языке в Украине больше говорят 😂 И даже судя по пленкам Миндича и в офисе говорят на нем же 🤣 Во сколько немодных...
Ще раз і на пальцях
1 З 1654 по 1990 = 246 років- українців кнутом і пряником привчали до того що модно - це російська....
2 З 1990 по 2004 =14 років - українцям казали що КАКАЯ РАЗНІЦА
3 З 2004 по 2014 =10 років - педераційники ДОВЕЛИ що різниця є....
4 З 2014 по 2022 = 8 років - педераційники почали масові вбивства тих ХТО КОРИСТУВАВСЯ ЇХ МОВОЮ, тобто крім модності , в силу ввімкнувся ще й фізичний фактор зменшення наявності носіїв російської...
5 З 2022 і по сьогодні - педераційники ЗНИЩИЛИ території на яких проживало 70% носіїв російської в Україні... Цим носіям вже нікуди вертатись і тому їм прийдеться або їхати в області де їх меншість , або залишатись в Європі або педерації..

То що
Тепер дійшло чого модність зникне?
Пуйло за останні 11 років зробив в 100 разів більше для знищення російської в Україні ніж за 30 років зробила Українська Влада.

А тепер дивись на візуалізацію немодності
перепис 1989 і 2001 років
дата__________1989_________2001
Україна____51 452 034_____48 457 000
українці___37 419 053_____37 541 700
росіяни____11 355 582______8 334 100

Як бачиш , навіть в період коли ніхто не вимагав вчити українську - росіяни чомусь покидали Україну, тобт тут їм було НЕмодно перебувати, і якраз 3 млн кудись виїхали і як показав перепис всі виїхавші це росіяни...
Повір перепис 2030 покаже ще страшнішу цифру для росіян в Україні....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 02 гру, 2025 16:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:16

  katso написав:И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше.
Не знаю за тех трёх упомянутых поцев, но Портников всё время часть роликов записывал на русском языке, если считал, что тема может быть интересна в России или в других странах бывшего СССР.
M-Audio
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 23.03.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:33

  budivelnik написав:
  katso написав:Да конечно, немодно 🤣
Вот прям сейчас аж бегом дают - Флеш, Арти Грин, Свитан. И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше. Потому что топить за гранты это одно, а когда гранты кончились и надо реально жить за просмотры в ютубе то вот тут то правда и вылазит на каком языке в Украине больше говорят 😂 И даже судя по пленкам Миндича и в офисе говорят на нем же 🤣 Во сколько немодных...

Повір перепис 2030 покаже ще страшнішу цифру для росіян в Україні....

Это сильно зависит от того - подпишут ли РПО в 29м или нет ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11063
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:36

  M-Audio написав:
  katso написав:И даже ... Портников начал на русском чтото выдавать, а как топил за одну мову раньше.
Не знаю за тех трёх упомянутых поцев, но Портников всё время часть роликов записывал на русском языке, если считал, что тема может быть интересна в России или в других странах бывшего СССР.


Так вроде ж писали что в России ютуб заблочен, или нет? Что делает процент зрителей оттуда ничтожно малым. А ролики на русском все равно остаются с широким охватом. Откуда же эти люди, откуда? Не иначе как из Израиля 🤣 а н а с н е с у щ е с т в у е т
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:42

  flyman написав:Захід боїться не Раші, а власних виборців


Это да. Демократия-с.
Зато у нас собственных виборцив спокойно можно загнать под шконку и делать с ними все что угодно.
У нас боятся только четких пацанов из-за океана, способных вытянуть и зафиксировать всю их гнилую сущность мародеров.
Кстати, пан Флайман,как вам демонтаж алибабы? Чарочку опрокинули от радости, что успели это увидеть это раньше,чем вам на голову втелющится дрон или запхают копняками в бус,как скот?
Даст Трамп,и не такое увидим.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:51

систему міняти

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Захід боїться не Раші, а власних виборців


Это да. Демократия-с.
Зато у нас собственных виборцив спокойно можно загнать под шконку и делать с ними все что угодно.
У нас боятся только четких пацанов из-за океана, способных вытянуть и зафиксировать всю их гнилую сущность мародеров.
Кстати, пан Флайман,как вам демонтаж алибабы? Чарочку опрокинули от радости, что успели это увидеть это раньше,чем вам на голову втелющится дрон или запхают копняками в бус,как скот?
Даст Трамп,и не такое увидим.

При клятому совку був анекдот про політв'язня-сантехніка, який сказав, "тут не зливний бачок, а всю систему міняти".
Якби менше шансів узурпації влади однією особою, але "глибинна держава" працюватиме далі замінивши деталь.
Поки що чутно лише про "щипання гусаків на вимогу МВФ", ось і всі реформи.

Згідно законів революційного процесу (які частково розкрив ВІЛ у свої працях, напр., "зволікання смерті подібне") така тягомотіна несприйнятна. Вже четверий день відставики АБ, і тиш і гладь (як на болоті, бульк, "тишина, і тільки мертві з косами")
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:00

Касательно же "что там комуто показалось в последней переписи" :wink:
Есть и другие данные:
Данные опроса КМИС (2003) по Украине в целом:
- язык, на котором респондент отвечает (определяется интервьюером):
-- русский язык — 48,5 %
-- украинский язык — 39,6 %
-- суржик — 11,9 %

- предпочитаемый язык (определяется опрашиваемым)
-- русский язык — 43,1 %
-- украинский язык — 40,5 %
-- русский и украинский языки — 16,4 %

И вот такие:
Также ранее, в 2008 году, согласно исследованиям института Гэллапа, выяснилось, что 83 % граждан Украины выбрали для заполнения (и заполнили) опросник на русском языке[значимость факта?]. Методология заключалась в том, что опрос был не связан с темой языка, но сами опросники были в трёх вариантах: на русском, украинском и английском языках. Тем самым, был достигнут результат несвязанный с национальной, либо идеологической, идентификацией опрашиваемых, результаты приведены в таблице справа. Для сравнения, этот же метод показал, что в Армении менее 3 % используют русский язык, в Грузии — около 7 %[83].

А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_ :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11063
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://censor.net/ua/n3588256
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16020160211602216023
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 163438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 359780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1052685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10150)
02.12.2025 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.