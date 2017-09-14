|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:46
_hunter написав:
А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось
. Но в соседней деревне - решили _померять_
яке прикре самогубство...
Shaman
- Повідомлень: 10770
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:47
GALeon написав:
https://censor.net/ua/n3588256
тримайте мене семеро, бо вшестеро не втримають...
Shaman
- Повідомлень: 10770
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 17:48
Исходя из того ,что этот стедапер доморощенный наизрыгал только что, война будет продолжаться и усиливаться в последующие несколько лет и возможно с переходом на европейские страны
Если Европа вдруг начнет войну с россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, – путін.
Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения россии стратегического поражения, хотя головой понимает, что это невозможно, – путін.
россия может отрезать Украину от моря, если она продолжит пиратство против российских судов, – путін.
россия действует в Украине хирургических способом, это не война в прямом смысле слова, – путін.
рф допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле, – путін.
россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты, – путін.
россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – рф готова прямо сейчас, – путін.
❗️Европа выдвигает неприемлемые для россии предложения к мирному плану по Украине, – путін.
Европа мешает администрации президента США достичь мира в Украине, – путін.
Xenon
- Повідомлень: 5580
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
атака на танкери схоже його нервують - фаберже ось вони... цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..
Shaman
- Повідомлень: 10770
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 1685 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:42
і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?
Banderlog
- Повідомлень: 4099
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Вів 02 гру, 2025 18:46
А я бачу це по-іншому. Путін просто погрожує Європі що якщо не хоче миру в Україні(тобто не погоджується на план 28 пунктів) - то може отримати війну у себе.
*загалом потрібно дивитись на факти. Наприклад раніше путін хотів усі 5 областей, зараз не хоче цього. Зеленський хотів "кордони 91" зараз вже не хоче цього. Позиції зближуються - це факт.
andrijk777
- Повідомлень: 7050
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Banderlog написав:
і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?
А які будуть для мегакорпорацій?
"Всі так всі". "Снявши голову о волосах нє плачут".
В нас же тема екзистенціальна.
flyman
- Повідомлень: 41659
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
flyman
- Повідомлень: 41659
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Banderlog написав:
і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?
Мені цікаво
1 А на протязі останніх 4 років ракетні удари по Одесі це напевно для розваг робилось і не називається блокуванням?
2 А де ми блокуємо порти?
3 А ЧИМ педерація заблокує наші порти? москва на дні, інші заховались , а беків в них немає.
budivelnik
- Повідомлень: 27442
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
