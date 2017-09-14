RSS
  #<1 ... 16021160221602316024
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:46

  _hunter написав:А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_ :wink:

яке прикре самогубство... :lol:
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:47

  GALeon написав:https://censor.net/ua/n3588256

тримайте мене семеро, бо вшестеро не втримають...
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:48

Исходя из того ,что этот стедапер доморощенный наизрыгал только что, война будет продолжаться и усиливаться в последующие несколько лет и возможно с переходом на европейские страны

Если Европа вдруг начнет войну с россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, – путін.

Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения россии стратегического поражения, хотя головой понимает, что это невозможно, – путін.

россия может отрезать Украину от моря, если она продолжит пиратство против российских судов, – путін.

россия действует в Украине хирургических способом, это не война в прямом смысле слова, – путін.

рф допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле, – путін.

россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты, – путін.

россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – рф готова прямо сейчас, – путін.

❗️Европа выдвигает неприемлемые для россии предложения к мирному плану по Украине, – путін.

Европа мешает администрации президента США достичь мира в Украине, – путін.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 17:53

атака на танкери схоже його нервують - фаберже ось вони... цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..
Shaman
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:42

і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:46

А я бачу це по-іншому. Путін просто погрожує Європі що якщо не хоче миру в Україні(тобто не погоджується на план 28 пунктів) - то може отримати війну у себе.

*загалом потрібно дивитись на факти. Наприклад раніше путін хотів усі 5 областей, зараз не хоче цього. Зеленський хотів "кордони 91" зараз вже не хоче цього. Позиції зближуються - це факт.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:50

Снявши голову о волосах не скиглять

  Banderlog написав: і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?

А які будуть для мегакорпорацій?
"Всі так всі". "Снявши голову о волосах нє плачут".
В нас же тема екзистенціальна.
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:53

флот і денацифікація

flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?
Мені цікаво
1 А на протязі останніх 4 років ракетні удари по Одесі це напевно для розваг робилось і не називається блокуванням?
2 А де ми блокуємо порти?
3 А ЧИМ педерація заблокує наші порти? москва на дні, інші заховались , а беків в них немає.
budivelnik
1
1
