Xenon написав:

Исходя из того ,что этот стедапер доморощенный наизрыгал только что, война будет продолжаться и усиливаться в последующие несколько лет и возможно с переходом на европейские страныЕсли Европа вдруг начнет войну с россией, то быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться, – путін.Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения россии стратегического поражения, хотя головой понимает, что это невозможно, – путін.россия может отрезать Украину от моря, если она продолжит пиратство против российских судов, – путін.россия действует в Украине хирургических способом, это не война в прямом смысле слова, – путін.рф допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле, – путін.россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты, – путін.россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – рф готова прямо сейчас, – путін.❗️Европа выдвигает неприемлемые для россии предложения к мирному плану по Украине, – путін.Европа мешает администрации президента США достичь мира в Украине, – путін.