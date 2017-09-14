|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 гру, 2025 19:55
Все що можна зробити з боку РФ для України - все робиться. Будуть атакувати порти - менше буде ракет і дронів по енергетиці. Але кожен вироблений дрон і ракета все одно буде спрямований в Україну, хоч «злити» кацапів», хоч не злити. Тому треба «злити».
Hotab
- Повідомлень: 17263
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2544 раз.
Профіль
