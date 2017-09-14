Все що можна зробити з боку РФ для України - все робиться. Будуть атакувати порти - менше буде ракет і дронів по енергетиці. Але кожен вироблений дрон і ракета все одно буде спрямований в Україну, хоч «злити» кацапів», хоч не злити. Тому треба «злити».
За оцінкою Альянсу, українські оборонці у Мирнограді перебувають "практично в оточенні" і залежать від дронових постачань.
Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".
У Альянсі діє окрема група посадовців, що оцінює ситуацію на полі бою в російсько-українській війні – як за непублічними даними, які надають українські партнери, так і за розвідданими союзників. За оцінкою Альянсу, зараз вже можна стверджувати, що "Мирноград практично повністю оточений".
"Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки і не йдеться про повне оточення", – заявив представник НАТО. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7226211/
andrijk777 написав:А я бачу це по-іншому. Путін просто погрожує Європі що якщо не хоче миру в Україні(тобто не погоджується на план 28 пунктів) - то може отримати війну у себе.
*загалом потрібно дивитись на факти. Наприклад раніше путін хотів усі 5 областей, зараз не хоче цього. Зеленський хотів "кордони 91" зараз вже не хоче цього. Позиції зближуються - це факт.
Ну да,это же очевидно. Сойдутся где-то посередине,как собственно и обещалось в свое время. Главное, дожить до этого, и желательно-максимально комфортно,так как жизнь у нас-одна. Но с демонтажем алибабы я склонен сменить свой прогноз по длительности войны от 10-15 лет до, пожалуй 5-и лет. Если еще будут демонтажи- сроки могут еще уменьшится, и дойти до даты раввина 15.01.2026
Xenon написав:можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )
це можливо, хоча авіація тут теж може. але чи можуть вони захистити свій тіньовий флот від наших дронів це питання. скоріше ні, ніж да. якщо судоходства цивільного не буде взагалі ні в кого внаслідок таких взаємних дій, то ми втрачаємо менше ніж вони.
