Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все що можна зробити з боку РФ для України - все робиться. Будуть атакувати порти - менше буде ракет і дронів по енергетиці. Але кожен вироблений дрон і ракета все одно буде спрямований в Україну, хоч «злити» кацапів», хоч не злити. Тому треба «злити».
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:06

можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )
Востаннє редагувалось Xenon в Вів 02 гру, 2025 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:09

Бандерлог сливает инфу кому-то в НАТО? :shock:
За оцінкою Альянсу, українські оборонці у Мирнограді перебувають "практично в оточенні" і залежать від дронових постачань.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

У Альянсі діє окрема група посадовців, що оцінює ситуацію на полі бою в російсько-українській війні – як за непублічними даними, які надають українські партнери, так і за розвідданими союзників. За оцінкою Альянсу, зараз вже можна стверджувати, що "Мирноград практично повністю оточений".

"Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки і не йдеться про повне оточення", – заявив представник НАТО.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7226211/
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:13

  Banderlog написав:атака на танкери схоже його нервують - фаберже ось вони... цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..
і які наслідки будуть для України якщо рф блокує українські порти?[/quote]
Те же что и были в 22, все поедет в Дунайские порты и через Польшу. Ничего нового.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:33

  andrijk777 написав:А я бачу це по-іншому. Путін просто погрожує Європі що якщо не хоче миру в Україні(тобто не погоджується на план 28 пунктів) - то може отримати війну у себе.

*загалом потрібно дивитись на факти. Наприклад раніше путін хотів усі 5 областей, зараз не хоче цього. Зеленський хотів "кордони 91" зараз вже не хоче цього. Позиції зближуються - це факт.


Ну да,это же очевидно.
Сойдутся где-то посередине,как собственно и обещалось в свое время.
Главное, дожить до этого, и желательно-максимально комфортно,так как жизнь у нас-одна.
Но с демонтажем алибабы я склонен сменить свой прогноз по длительности войны от 10-15 лет до, пожалуй 5-и лет.
Если еще будут демонтажи- сроки могут еще уменьшится, и дойти до даты раввина 15.01.2026 :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:45

расходимся, кина не будет

❗️росія НЕ піде на поступки по 3 пунктах «мирного плану Трампа», – NBC News з посиланням на російського чиновника.

▪️Перший
– росія продовжує вимагати виходу українських сил з Донбасу;
▪️Другий – обмеження чисельності ЗСУ;
▪️Третій – визнання захоплених територій Сполученими Штатами та Європою російськими.
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:54

  Xenon написав:расходимся, кина не будет

❗️росія НЕ піде на поступки по 3 пунктах «мирного плану Трампа», – NBC News з посиланням на російського чиновника.

▪️Перший
– росія продовжує вимагати виходу українських сил з Донбасу;
▪️Другий – обмеження чисельності ЗСУ;
▪️Третій – визнання захоплених територій Сполученими Штатами та Європою російськими.


це не поступки, це відмова від визнання реальності на землі, про яку вони самі постійно торочили з 2022 року
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:54

  Xenon написав:расходимся, кина не будет

❗️росія НЕ піде на поступки по 3 пунктах «мирного плану Трампа», – NBC News з посиланням на російського чиновника.

▪️Перший
– росія продовжує вимагати виходу українських сил з Донбасу;
▪️Другий – обмеження чисельності ЗСУ;
▪️Третій – визнання захоплених територій Сполученими Штатами та Європою російськими.

третій пункт найнахабніший, хоча про це я писав...

а як же перемовини? це коли, якщо щось не домовилися - то продовжуємо обговорювати. а, це ж треба їх розпочати. перемовини руські теж не хочуть розпочинати...
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:55

  trololo написав:
  Xenon написав:расходимся, кина не будет

❗️росія НЕ піде на поступки по 3 пунктах «мирного плану Трампа», – NBC News з посиланням на російського чиновника.

▪️Перший
– росія продовжує вимагати виходу українських сил з Донбасу;
▪️Другий – обмеження чисельності ЗСУ;
▪️Третій – визнання захоплених територій Сполученими Штатами та Європою російськими.


це не поступки, це відмова від визнання реальності на землі, про яку вони самі постійно торочили з 2022 року

дійсно, а як щодо реалій на землі?.. :shock:
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 21:57

  Xenon написав:можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )


це можливо, хоча авіація тут теж може. але чи можуть вони захистити свій тіньовий флот від наших дронів це питання. скоріше ні, ніж да. якщо судоходства цивільного не буде взагалі ні в кого внаслідок таких взаємних дій, то ми втрачаємо менше ніж вони.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 02 гру, 2025 21:58, всього редагувалось 1 раз.
