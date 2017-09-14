|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:57
Xenon написав:
можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )
якби могли - то вони це б робили. блокада закінчилася саме через те, що через дрони вони забрали свій флот з Криму.
підводні човни? а скільки їх? а як щодо піратства? взагалі то не модна просто так топити кораблі. бо інакше шлях повз Європу був вже всіяний затопленими танкерами...
Додано: Вів 02 гру, 2025 22:16
trololo написав: Xenon написав:
можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )
це можливо, хоча авіація тут теж може. але чи можуть вони захистити свій тіньовий флот від наших дронів це питання. скоріше ні, ніж да. якщо судоходства цивільного не буде взагалі ні в кого внаслідок таких взаємних дій, то ми втрачаємо менше ніж вони.
Пару "Адмиралов Нахимовых" кацапов протрезвят?
Или бабы в хиджабах ещё нарожают?
