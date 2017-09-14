ЛАД написав:

государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.

Возвращаясь к вопросу о количестве населения.Честно говоря, думал, что вполне достаточно аргумента, что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны. Тем более, сегодня это самый актуальный для нас вопрос. Но оказалось, нет, некоторым этого недостаточно. Начинают переводить разговор на плотность населения.///Напомню, разговор начался с моей фразы:При 15-20 млн. и территории 600 тыс.км², ПГ будет 25-30 чел./км². Не очень мало, но для Европы цифра смешная. Да и в мире это ниже 150 места.90 лет назад один маньяк ставил задачу "расширения жизненного пространства" для своей нации. Сегодня, к счастью, таких практически не наблюдается. Разве что Путин, хотя у него другие задачи. Но кто знает, что будет завтра.В физике есть такое явление как диффузия - перенос вещества из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией, приводящий к самопроизвольному выравниванию. Понятно, что общество и государства это не физика, но тем не менее. При такой "разнице потенциалов" с близкими соседями возможны всякие варианты. Надеюсь, мирные. Хотя напомню, некоторые территориальные претензии имели к нам и соседи.Не хочу сказать, что это вопросы завтрашнего дня. Если у нас после войны будет примерно 30 млн. чел, а площадь, похоже, останется около 500 тыс.км², то ПН не особо изменится и будет несколько выше 60 чел./км². Это ещё более-менее.Но я и не говорил конкретно об Украине, писал в принципе об опасности для государсивас низкой ПН, особенно в Европе.