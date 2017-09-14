Xenon написав:можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )
це можливо, хоча авіація тут теж може. але чи можуть вони захистити свій тіньовий флот від наших дронів це питання. скоріше ні, ніж да. якщо судоходства цивільного не буде взагалі ні в кого внаслідок таких взаємних дій, то ми втрачаємо менше ніж вони.
Пару "Адмиралов Нахимовых" кацапов протрезвят? Или бабы в хиджабах ещё нарожают?
ЛАД написав:Возвращаясь к вопросу о количестве населения. Честно говоря, думал, что вполне достаточно аргумента, что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны. Тем более, сегодня это самый актуальный для нас вопрос. Но оказалось, нет, некоторым этого недостаточно. Начинают переводить разговор на плотность населения. /// Напомню, разговор начался с моей фразы:
государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.
При 15-20 млн. и территории 600 тыс.км², ПГ будет 25-30 чел./км². Не очень мало, но для Европы цифра смешная. Да и в мире это ниже 150 места. 90 лет назад один маньяк ставил задачу "расширения жизненного пространства" для своей нации. Сегодня, к счастью, таких практически не наблюдается. Разве что Путин, хотя у него другие задачи. Но кто знает, что будет завтра. В физике есть такое явление как диффузия - перенос вещества из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией, приводящий к самопроизвольному выравниванию. Понятно, что общество и государства это не физика, но тем не менее. При такой "разнице потенциалов" с близкими соседями возможны всякие варианты. Надеюсь, мирные. Хотя напомню, некоторые территориальные претензии имели к нам и соседи.
Не хочу сказать, что это вопросы завтрашнего дня. Если у нас после войны будет примерно 30 млн. чел, а площадь, похоже, останется около 500 тыс.км², то ПН не особо изменится и будет несколько выше 60 чел./км². Это ещё более-менее. Но я и не говорил конкретно об Украине, писал в принципе об опасности для государсива с низкой ПН, особенно в Европе.
ось коли н починають наводити аргументи, тоді їх можна послідовно обговорювати дуже багато води та відхилень, але якщо їх прибрати, які аргументи ЛАДа? основних - два: - легше боронитися від Раші - хтось може спробувати забрати.
обидва ніякі. воювати з Рашею на рівних ми не зможемо - ні 20, ні 30, ні 40. як виявилося, парітет й не потрібен, військова міць Раші була надто перебільшена. але головне - після війни очікуємо гарантії, що війна не поновиться. якщо вони будуть - то питання оборони стане вже колективним.
друге ще більш маячня. ніхто в Європі зазіхати на наші території не буде, ЄС побудований на зовсім інших правилах. якщо теоретично ЄС розвалиться, то можливі варіанти - але дуже маловірогідні. розвал ЄС набагато менш вірогідний, ніж розвал Раші. єдиний агресор - це Раша. та й хто буде зазіхати - Угорщина з 10 млн населення? Словаччина? Румунія з 20 млн?
тому всі ці лякалки висмоктані з одного місця
Давать какие-то демографические прогнозы для Украины сегодня, в условиях войны, думаю, не возьмётся никто. Пока что, если верить данным Госстата, за счёт отрицательного естественного прироста мы теряем 300 тыс. чел. в год. Но этот процесс может заметно ускориться в блихком будущем благодаря большому количеству стариков, ухудшению здоровья населения во время войны и малому количеству молодёжи. Молодёжи и так было маловато (см. пирамиду https://www.populationpyramid.net/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/2025/), а сейчас ещё и много выехало за границу и все точно не вернутся. Что будет с миграцией после войны и открытия границ вообще непонятно. Это будет зависеть от массы причин, которые сегодня совершенно не известны. А если нас ещё и примут в ЕС... Поток эмигрантов может быть весьма приличным и, опять же, особенно среди молодёжи.
Так что вопрос о ПН не такой простой. И подходить к нему по принципу: "Меньше народа, больше кислорода", - не стоит.
ніхто так не каже - чергове перекручування ЛАДа. розмова йде, що є різні варіанти подолання кризи - й головне - це бажання щось робити, а кількість населення - це не вирок.
й постійно треба нагадувати - проблеми з населенням через війну з Рашею. тому роздумувати, як чудово, якбти не було війни - це добре, але війна є, й агресор від своїх планів не відмовляється
наш варіант - умовні 30 млн. з цього й почнемо відновлення. й розвиток країни буде залежати зовсім від інших речей...
а з приводу еміграції - не буде її масової. бо добре жити в Німеччині з правами ГРОМАДЯН Німеччині. як тільки це приберуть - а до цього йде, й права будуть як в сирійців (й поселять до них же), настрої швидко зміняться. поляки щось теж зараз створюють умови, не дуже комфортні для українців, нажаль.
andrijk777 написав:Вважаєте що економіка РФ слабша за українську?
ИМХО економіка москалів слабша ніж економіка України + міжнародна допомога хоча б на рівні 2024-25 рр.
Вероятно, так и есть. В теории. Но вопрос в сумме этой самой міжнародної допомоги. Если верить расчётам норвежского исследования «Выбор Европы». цитату из которого я приводил вчера в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5912091#p5912091, нам необходимо для победы "до 972 миллиардов долларов в течение четырёх лет на финансирование украинской армии" или 243 млрд. в год. Вчера Кая Каллас на пресс-конференции назвала цифру помощи ЕС 185 млрд. за всё время с 24.02.2022, т.е почти за 4 года. Ещё 100 млрд. за всё время по словам Зеленского выделили США. Итого 285 млд. почти за 4 года. С учётом этого ваше утверждение становится довольно сомнительным. На практике.
budivelnik написав:......... 3 Тепер по питанню інтервью російською яку будуть давати військовослужбовці ЗСУ а - по перше-це буде не модно і тому частина з них спробує відповідати суржиком б - ті хто не зможуть відповісти суржиком, перед інтервью ВИБАЧАТЬСЯ що не вивчили українську
пс це буде стосуватись не тільки російськомовних українців, а й російськомовних чеченців чи грузин чи німців... і так далі, які захищають Україну від навали педерації.
1. Интересный подход - дучше ур** мову и говорить на суржике аби не на російській. 2. Второй интересный момоент - вместо того, чтобы поблагодарить "російськомовних чеченців чи грузин чи німців", русских из РДК и колумбийцев, которые воюют на нашей стороне и помогают нам бороться с российской агрессией их надо заставить извиняться за то, что не говорят на украинском? А російськомовних укранцев при таком подходе, наверно, надо признать врагами народа. Даже тех, кто воевал на фронте в отличие от многих україномовних патриотов. Очень нормально?
andrijk777 написав:........... Не боїться. Смішно вважати що Захід боїться Раші. Не може. Це легко сказати, але важко реалізувати. Точніше можна, але це буде -дуже дорого; -не буде такого сильного ефекту як ви думаєте, паралельний імпорт ніхто не відміняв;