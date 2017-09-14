RSS
  #<1 ... 16026160271602816029>
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:48

  Shaman написав:........
цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..

Коли з вашою допомогою ЗСУ перейдуть у рішучий наступ, звільнять ТОТ і окупують 20% території РФ. Чи хоча б 20% європейської частини РФ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:50

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..

Коли з вашою допомогою ЗСУ перейдуть у рішучий наступ, звільнять ТОТ і окупують 20% території РФ. Чи хоча б 20% європейської частини РФ.

у вас же ще один зять є? то вперед.. й тестю допоможе...

от що за манера інших відправляти на фронт. вони на словах так переймаються за інших, але першими відправлять саме інших на фронт - звісно з тилу відправлять :lol:

обережніше ЛАД, такі побажання повертаються...

а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 29.09.19
Подякував: 793 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін в мирних переговорах відмовляється від компромісу щодо трьох ключових питань — ЗМІ
«Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс. Перший — це територія Донбасу. Другий — обмеження чисельності Збройних Сил України. Третій — визнання території Америкою та Європою», — сказав він.

Співрозмовник цього тижня зазначив, що Москва готова бути «гнучкою» щодо певних другорядних питань, таких як сотні мільярдів російських активів, заморожених у Європі на початку війни.
а з грошима схоже вони розпрощалися...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 29.09.19
Подякував: 793 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 23:55

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_ :wink:
число русских - уменьшилось - есть достаточно простое объяснение.
В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр.
В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда.
Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.
Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится.
Мені дуже подобається як совок крутиться вужем на пательні щоб придумати хоч щось правдоподібне до реалій..
Але статистика то для того й існує , щоб розвінчувати брехню старого партфункціонера з проросійськими поглядами
Отже , додаємо до таблички яку я надав 4 сторінки назад( а перед цим давав ще разів десять ) одну графу .. інші національності крім українців і росіян

А тепер дивись на візуалізацію немодності
перепис 1989 і 2001 років
дата__________1989_________2001___________баланс
Україна____51 452 034_____48 457 000_____-2 995 034
українці___37 419 053_____37 541 700_______+122 647
росіяни____11 355 582______8 334 100_____- 3 021 482
інші________2 677 399______2 581 200______-96 199

І що ми тут бачимо?
Бачимо що
а - з групи ІНШІ (тобто євреї і так далі) 96 199 - стали Українцями
б - група росіяни зменшилась більше ніж зменшилась загальна кількість населення
в - заявляти що всі євреї в Україні ховались під національністю росіянин - може тільки повний дебіл
в - заявляти що в умовах коли чоловік і дружина мали різну національність , при умові що на 3,3 українця в Україні був 1 росіяних (тобто чисто українських шлюбів в Україні було більше ніж в три рази більше ніж російських , а кількість змішаних може становила 10% а може й ні.
Пояснення просте
якщо є 37 млн українців і 11 млн росіян і припустити що це 24 млн шлюбів ( щоб легше рахувати)
то
чисто українських буде 18 млн , чисто російських 5 млн і 1 млн змішаний...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27450
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:обережніше ЛАД, такі побажання повертаються...
Йому не відомо слово КАРМА
і не відомо як вона повертається і відігрується на дітях/внуках...
Завоювали греки пів тодішнього світу - де тепер Греція
Завоювали італійці пів тодішнього світу- де тепер Італія
Була Османська імперія - де тепер Турція
Так само і з педерацією
спочатку Орда захопила все до Європи
Потім педерація захопила в Орди частину Сибіру( а інші частини Орди Китай чи Монголію) вже нє шмогла і частину Європи (Польщу, Фінляндію , Прибалтику)
потім відкотилась назад і втратила ще й Середню Азію , Україну
Тепер все йде до того що до Уралу скоро все захопить Китай..
Такі собі гойдалки з зменшенням амплітуди...
Тобто з точки зору історії- тікати годиннику педерації вже років 10-15 залишилось
А як добре піде то ще я побачу розвал цього колосу, як 30 років тому спостерігав першу фазу...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27450
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:09

Зустріч завершилась
Компромісу не знайдено
Зустріч пуйла і Трампа не планується.
Ушаков
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27450
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:13

  Shaman написав:.........
а чого зараз не блокують? бо блокувалку потопили? або загнали в Новоросійськ?

Про Чорноморську зернову ініціативу вже забули?
РФ из неё вышла ещё в июле 2023 и регулярно нарушает, но всё же не в полной мере.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:16

  Hotab написав:Все що можна зробити з боку РФ для України - все робиться. Будуть атакувати порти - менше буде ракет і дронів по енергетиці. Але кожен вироблений дрон і ракета все одно буде спрямований в Україну, хоч «злити» кацапів», хоч не злити. Тому треба «злити».
Треба.
Но есть не только ракеты и шахеды.
13 серпня 2023 року російські військові втілили свої погрози — неподалік Босфорської протоки, поблизу Турецьких територіальних вод патрульний корабель проєкту 22160 «Василий Быков» здійснив примусовий догляд цивільного турецького судна Sukru Okan під прапором Палу, яке прямувало до порту Ізмаїл. На борт турецького суховантажу була висаджена з вертольота Ка-29 доглядова команда російських військових. Після інциденту корабель змінив порт призначення на румунський Суліна[59][60].

2024
11 вересня 2024 року, приблизно об 23:05 випущена з Ту-22М3 з району окупованого Криму ракета Х-22 влучила у балкер MV Aya, що перебував за 75 км на південь від острова Зміїний та на відстані близько 50 км від узбережжя Румунії в румунській виключній економічній зоні. Балкер з власником у Белізі та під прапором Сент-Кіттс і Невіс йшов з порту Чорноморськ навантажений 26 550 тонами пшениці для Єгипту. Після влучення ракети корабель різко змінив курс та рушив до порту Констанца в Румунії. Ніхто з 23 членів екіпажу не постраждав
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37789
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:РФ из неё вышла ещё в июле 2023 и регулярно нарушает, но всё же не в полной мере.
Так і ми не маючи зобовязань нічого не порушуємо В ПОВНІЙ мірі
А те що сьогодні в Босфорі ще один педераційний кораблик зломався( вже пятий, хоча й не танкер)- то це не ми , це вони сміттям користуються яке вже давно треба було списати але вони гроші на танки запустили і мясо з насінням в кишенях в полях України оплатили.... Але це ж їх вибір
Ми то тут до чого?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27450
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 00:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
а чого зараз не блокують? бо блокувалку потопили? або загнали в Новоросійськ?

Про Чорноморську зернову ініціативу вже забули?
РФ из неё вышла ещё в июле 2023 и регулярно нарушает, но всё же не в полной мере.
так Раша вийшла, але Україна продовжила працювати й відновила нормальні обсяги. зараз здається вже й метал везуть. й що робить Раша, окрім обстрілів Одеси?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 29.09.19
Подякував: 793 раз.
Подякували: 1685 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
