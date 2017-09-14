Додано: Вів 02 гру, 2025 23:55

В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр.

В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда.

Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.

Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится.

Мені дуже подобається як совок крутиться вужем на пательні щоб придумати хоч щось правдоподібне до реалій..Але статистика то для того й існує , щоб розвінчувати брехню старого партфункціонера з проросійськими поглядамиОтже , додаємо до таблички яку я надав 4 сторінки назад( а перед цим давав ще разів десять ) одну графу .. інші національності крім українців і росіянА тепер дивись на візуалізацію немодностіперепис 1989 і 2001 роківдата__________1989_________2001___________балансУкраїна____51 452 034_____48 457 000_____-2 995 034українці___37 419 053_____37 541 700_______+122 647росіяни____11 355 582______8 334 100_____- 3 021 482інші________2 677 399______2 581 200______-96 199І що ми тут бачимо?Бачимо щоа - з групи ІНШІ (тобто євреї і так далі) 96 199 - стали Українцямиб - група росіяни зменшилась більше ніж зменшилась загальна кількість населенняв - заявляти що всі євреї в Україні ховались під національністю росіянин - може тільки повний дебілв - заявляти що в умовах коли чоловік і дружина мали різну національність , при умові що на 3,3 українця в Україні був 1 росіяних (тобто чисто українських шлюбів в Україні було більше ніж в три рази більше ніж російських , а кількість змішаних може становила 10% а може й ні.Пояснення простеякщо є 37 млн українців і 11 млн росіян і припустити що це 24 млн шлюбів ( щоб легше рахувати)точисто українських буде 18 млн , чисто російських 5 млн і 1 млн змішаний...