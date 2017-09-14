Шановні модератори. Ви напевно бачите, що на форумі є кілька персонажів , які завжди розміщують інформацію лише негативного контексту про державу Україна. При цьому вони часто самі є такі, які виїхали з України повністю, і мета їх діяльності викликає багато питань.

Можливо вам важко розібратись в основних цілях, які вони переслідують, тому вам така памʼятка, щоб грамотно вибудовувати напрямки форуму, якщо він себе позиціонує українським.

1. Негативний інформаційний bias (negativity bias)

Людина навмисне або несвідомо вибирає й поширює лише негативні факти.

Це найбазовіша назва — фокусування на поганому, навіть коли повна картина ширша.



🔹 2. “Doomscrolling production” / генерація катастрофічного контенту

Якщо користувачі буквально постійно шукають і поширюють матеріали про невдачі, програші, «зраду».

Це не просто споживання — а створення потоку катастрофічного контенту для інших.



🔹 3. “Токсичний песимізм” (toxic pessimism)

Коли людина постійно демонструє переконання, що «все погано й буде ще гірше».

При цьому під соусом «чесності» вона фактично підживлює тривожність інших.



🔹 4. “Песимістичний селективний наратив” (selective pessimistic framing)

Вони селекційно обирають тільки негатив, а потім подають це як «баланс».

В реальності це не баланс, а спотворення структури інформації.



🔹 5. “Тривожна інфляція” (anxiety inflation)

Термін у психології медіа — коли хтось систематично збільшує рівень тривоги в аудиторії, навіть не усвідомлюючи цього.



🔹 6. “Негативний інфлюенсмент / негативне інфо-підсилення”

Коли люди свідомо чи несвідомо стають ретрансляторами всього поганого.

У професійних дослідженнях це називають negative amplification.



🔹 7. І якщо за цим ховається політичний мотив — це вже “information laundering / soft propaganda”

Коли негатив подається під виглядом «я просто чесний/реалістичний».

У науці це визначають як інформаційна маніпуляція через вибірковість.



⸻



🧠 Який вплив це має на пересічного читача?

1. Підвищення тривожності та відчуття загальної безнадії.

2. Спотворення реальної картини: здається, ніби погане відбувається постійно і тотально.

3. Емоційне виснаження, цинізм, апатія.

4. Десенсибілізація — люди починають менше реагувати на реальні проблеми.

5. Падіння довіри до всіх джерел, бо створюється відчуття, що «усюди обман».