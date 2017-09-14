|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:24
Shaman написав:
.......
а як же перемовини? це коли, якщо щось не домовилися - то продовжуємо обговорювати. а, це ж треба їх розпочати. перемовини руські теж не хочуть розпочинати...
Перемовини это не встреча президентов в галстуках в парадном зале.
Президенты/главы государств встречаются уже для официального подписания договора/соглашения.
Перговоры ведутся менее оважными особами, очень часто (всегда?) тихо и порой даже незаметно для широкой публики. То, чем занимаются сейчас американцы как раз и есть переговоры. Дадут ли они результат, хтозна.
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:33
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
можливо кацапи мають на увазі що будуть з підводних човнів топити торпедами всі наші кораблі що йдуть в порти. (наче ще такої практики не було )
підводні човни? а скільки їх? а як щодо піратства? взагалі то не можна просто так топити кораблі. бо інакше шлях повз Європу був вже всіяний затопленими танкерами...
Понятно, що не можно.
Топити кораблі можно тільки нам.
ми окрім москви та інших військових кораблів агресора нічого не потопили. там такі корита плавають, що воно само тоне
питання, чи є чим топити? а якщо є, то де стоїть - куди треба магурі плисти?
та й за версією руських екіпаж москви в самоволці - це ж не змінилося ще?
Позавчерашние 2 танкера не считаются?
Мы, вроде, подтвердили, что это наша работа.
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:42
ЛАД написав:
Позавчерашние 2 танкера не считаются?
Мы, вроде, подтвердили, что это наша работа.
Та нє...
Це приписки
Одна від Малюка, друга від Буданова..
А по факту -москалі за хабар від Малюка з Будановим - самі себе потопили
Нас же там НЄТ.
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:46
ЛАД написав:
И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.
Не из всех. В армейских сохранилась.
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:46
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
........
цікаво, а коли Раша почне враховувати реалії на землі?..
Коли з вашою допомогою ЗСУ перейдуть у рішучий наступ, звільнять ТОТ і окупують 20% території РФ. Чи хоча б 20% європейської частини РФ.
у вас же ще один зять є? то вперед.. й тестю допоможе...
от що за манера інших відправляти на фронт. вони на словах так переймаються за інших, але першими відправлять саме інших на фронт - звісно з тилу відправлять
обережніше ЛАД
, такі побажання повертаються...
а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
Не надо переводить стрелки. У меня хоть один зять воюет, а некроторые здесь рассказывают, что они пойдут, "когда будет необходимо". Вот только не понятно, когда эта необходимость наступит.
А об отправлении "інших на фронт" не вам бы говорить.
И когда это я "казав - маловірогідно" о возможных требованиях РФ?
Их требования об "учёте реалий на земле" предполагают возможность любых требований, вплоть до всего правобережья или хотя бы Слобожанщины. Это кроме того, что они уже успели захватить.
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:51
Сибарит написав: ЛАД написав:
И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.
Не из всех. В армейских сохранилась.
Спасибо, не знал.
А по каким документам устанавливается? Или со слов?
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:54
Интересно, на откровенноее хамство бывшего львовского строителя, а ныне лавочника модераторы опять закроют глаза?
Жалобу писать не буду, бесполезно.
Додано: Сер 03 гру, 2025 00:58
ЛАД написав:
Интересно, на откровенноее хамство бывшего львовского строителя, а ныне лавочника модераторы опять закроют глаза?
Жалобу писать не буду, бесполезно.
Ну і молодець..Забув згадати прапорщика і пенсіонера
Зустрічна пропозиція
А можна я не буду просити модераторів викинути тебе звідси бо
Шановні модератори. Ви напевно бачите, що на форумі є кілька персонажів , які завжди розміщують інформацію лише негативного контексту про державу Україна. При цьому вони часто самі є такі, які виїхали з України повністю, і мета їх діяльності викликає багато питань.
Можливо вам важко розібратись в основних цілях, які вони переслідують, тому вам така памʼятка, щоб грамотно вибудовувати напрямки форуму, якщо він себе позиціонує українським.
1. Негативний інформаційний bias (negativity bias)
Людина навмисне або несвідомо вибирає й поширює лише негативні факти.
Це найбазовіша назва — фокусування на поганому, навіть коли повна картина ширша.
🔹 2. “Doomscrolling production” / генерація катастрофічного контенту
Якщо користувачі буквально постійно шукають і поширюють матеріали про невдачі, програші, «зраду».
Це не просто споживання — а створення потоку катастрофічного контенту для інших.
🔹 3. “Токсичний песимізм” (toxic pessimism)
Коли людина постійно демонструє переконання, що «все погано й буде ще гірше».
При цьому під соусом «чесності» вона фактично підживлює тривожність інших.
🔹 4. “Песимістичний селективний наратив” (selective pessimistic framing)
Вони селекційно обирають тільки негатив, а потім подають це як «баланс».
В реальності це не баланс, а спотворення структури інформації.
🔹 5. “Тривожна інфляція” (anxiety inflation)
Термін у психології медіа — коли хтось систематично збільшує рівень тривоги в аудиторії, навіть не усвідомлюючи цього.
🔹 6. “Негативний інфлюенсмент / негативне інфо-підсилення”
Коли люди свідомо чи несвідомо стають ретрансляторами всього поганого.
У професійних дослідженнях це називають negative amplification.
🔹 7. І якщо за цим ховається політичний мотив — це вже “information laundering / soft propaganda”
Коли негатив подається під виглядом «я просто чесний/реалістичний».
У науці це визначають як інформаційна маніпуляція через вибірковість.
⸻
🧠 Який вплив це має на пересічного читача?
1. Підвищення тривожності та відчуття загальної безнадії.
2. Спотворення реальної картини: здається, ніби погане відбувається постійно і тотально.
3. Емоційне виснаження, цинізм, апатія.
4. Десенсибілізація — люди починають менше реагувати на реальні проблеми.
5. Падіння довіри до всіх джерел, бо створюється відчуття, що «усюди обман».
То як - сам впізнаєш які пункти з описаних ти використовуєш -чи потребуєш якихось підтверджень?
