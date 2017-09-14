Додано: Сер 03 гру, 2025 09:16

Не надо переводить стрелки. У меня хоть один зять воюет, а некроторые здесь рассказывают, что они пойдут, "когда будет необходимо". Вот только не понятно, когда эта необходимость наступит.

А об отправлении "інших на фронт" не вам бы говорить.

И когда это я "казав - маловірогідно" о возможных требованиях РФ?

багато кажеш про хамство. так брехати - це ще гірше за хамство. будемо виховувати.де я кого відправляю на фронт? деяких недоумків так, але це зазвичай коли вони взагалі берега пустилися й несуть маячню на мою адресу. а ти мене скільки разів вже відправив - й тут теж намагаєшся накинути.зрадофіли постійно брешуть, що патріоти хочуть воювати до останнього. бо ті заперечують капітуляцію, й кажуть про реальні перемовини - які зараз хоч так почали рух. ключове брешуть - й самі відправляють людей на фронт. тому ЛАД стули пельку, й забудь про фронт - а пиши чесно - інших аргументів немаю... й це не образа, це дружня порада, як себе має вести вихована людина - бо в ЛАДа лише розмови про вихованість інших, про себе чомусь забуваєя кажу конкретно про вимогу визнання окупованих територій - я про це писав давно. й тоді була відповідь ЛАДа, що ця вимога маловірогідна. не пам'ятаєш? то й таке. але саме вимога погана, її треба уникати за можливості.реалії на землі - це стан справ, що склався на поточний момент. все інше - це їхні вигадки.