RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16029160301603116032>
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:06

  Xenon написав:По сути после вчерашнего шоу с переговорами у Украины осталось всего 2 варианта

1. Капитуляция (условия раши)
2. Отменять всякие отсрочки, бронирования, снижать моб.возраст до 18 лет и проводить жесточайшую мобилизацию/бусификацию.

Других вариантов больше нет , США больше ничем не помогут, Европа тоже

Є ще варіант 3, фантастичний.
Переставати красти, зменшити витрати на різних бюджетосісь, і вертатися з паузи в правове поле.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41665
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:07

  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.

не заради нато, а заради морковки у вигляді примарного нато
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:10

  Letusrock написав: чи варто було заради НАТО .... віддавати мільйон життів.

Писали писали, прагматично, цинично и всё равно ложка дёгдя (бреда) в конце.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:11

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.

не заради нато, а заради морковки у вигляді примарного нато

ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:13

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.

не заради нато, а заради морковки у вигляді примарного нато

ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.

шиза це була вписати НАТО в КУ і потім ще більша не виписати, а махати як червоною тряпкою у РФ перед очима і показувати факи маючи голу дупу в активах потужної незламності
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41665
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:16

  Xenon написав:По сути после вчерашнего шоу с переговорами у Украины осталось всего 2 варианта

1. Капитуляция (условия раши)
2. Отменять всякие отсрочки, бронирования, снижать моб.возраст до 18 лет и проводить жесточайшую мобилизацию/бусификацию.

Других вариантов больше нет , США больше ничем не помогут, Европа тоже

знову чорне-біле. й поточні умови це далеко не капітуляція...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10796
З нами з: 29.09.19
Подякував: 793 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.


вписати у конституцію одностороннє зобов'язання вступити в нато це від великої суб'єктності?
казати що керувати Україною мають переважно випускники лондонських вишів це теж від суб'єктності?
рознести країну віддати її на поталу квн-щикам парасюкам заради безмитного імпорту з єс, це теж був вибух суб'єктності?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:22

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_ :wink:

число русских - уменьшилось - есть достаточно простое объяснение.
В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр.
В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда.
Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.
Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится.
И да, количество "русских", возможно, заметно сократилось благодаря выезду евреев. :)

Я да - примерно про это же и говорю: опрос "вы себя кем считаете? -- русским/украинцем" в контексте разговора "за мову" мне гораздо менее интересен, чем прямое измерение "на каком языке вы говорите?".
Но некоторые носятся с писанной торбой опроса - "ага! -- упало число!" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11068
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
А так да - по результатам _опроса_ число русских - уменьшилось. Но в соседней деревне - решили _померять_ :wink:
число русских - уменьшилось - есть достаточно простое объяснение.
В СССР евреи старались записываться русскими.украинцами и пр.
В смешанных семьях детей точно записывали не евреями. Это, правда, не очень помогало, т.к. в анкетах и автобиогрфиях полагалось указывать национальность обоих родителей, но тем не менее. После 1991 они резко стали евреями. Для выезда.
Тут всё время рассказывают об уменьшении численности русских. Но есть очень простое объяснение - люди быстро сориентировались, откуда ветер дует, и стали записывться украинцами. Это тем более легко, что смешанных русско-украинских семей было много. И ещё легче благодаря тому, что графу "национальность" убрали из паспортов и всех анкет.
Думаю, по результатам новой переписи, когда она, наконец, состоится, количество русских ещё очень сильно сократится.

Але статистика то для того й існує , щоб ......
чисто українських буде 18 млн , чисто російських 5 млн і 1 млн змішаний...

Ей крутить как угодно :lol:

Да и пофиг - если на русском будет 48% разговаривать :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11068
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:28

Bloomberg:

Бельгия отклонила предложение Евросоюза об использовании замороженных активов рф.

Это заявление сделано за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была обнародовать законодательное предложение, которое разрешило бы блоку использовать €210 млрд из замороженных активов российского Центрального банка для обеспечения кредитов Украине.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... kraine-aid
Xenon
 
Повідомлень: 5585
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16029160301603116032>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 163772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 360152
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.