Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:30

  BeneFuckTor написав:
  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.


ось стаття коротка і по суті.
https://www.spectator.co.uk/article/why ... -his-side/

а Европа або хай щось роблять, нормально допомагають, вводять нато, безмитну зону, хз що
або хай воюють самі.
бо красти то добре керманичам, а мільйони людей по цитаті зверху рано чи пізно запитають

>>> а Европа або хай щось роблять, нормально допомагають
А им это зачем? -- процесс-то - как в методичках пишут - "экзистенциальный"...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:30

  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.


вписати у конституцію одностороннє зобов'язання вступити в нато це від великої суб'єктності?
казати що керувати Україною мають переважно випускники лондонських вишів це теж від суб'єктності?
рознести країну віддати її на поталу квн-щикам парасюкам заради безмитного імпорту з єс, це теж був вибух суб'єктності?

Взагалі-то так і є. Ніхто не гарантує, що рішення суб'єкта будуть завжди розумними і виваженими. Суб'єктність це виключно про можливость самостійно приймати ці рішення. Тому рішення вписати в конституцію курс до НАТО, навіть всупереч бажанню самого НАТО, це прояв суб'єктності, а укладання харківських угод між ФСБ і агентом ФСБ в президентському креслі в Україні -- це виконання наказу, і нічого спільного з суб'єктністю не має. Навіть якщо комусь здається, що це рішення було правильнішим, ніж курс до НАТО.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:31

  Xenon написав:
Bloomberg:

Бельгия отклонила предложение Евросоюза об использовании замороженных активов рф.

Это заявление сделано за несколько часов до того, как Еврокомиссия должна была обнародовать законодательное предложение, которое разрешило бы блоку использовать €210 млрд из замороженных активов российского Центрального банка для обеспечения кредитов Украине.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... kraine-aid

Это что же выходит - на 300 ярдов, которые местный "практик" уже посчитал - (в этом году) расчитывать не стоит? :shock:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:39

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:
Багато українців задаватимуться питанням, чи варто було заради НАТО та Донбасу віддавати мільйон життів.

не заради нато, а заради морковки у вигляді примарного нато

ВОевали ради сохранения субьектности, которая позволит делать любой выбор, хоть НАТО хоть не НАТО, вы уже достали со своей НАТОшизой.

тільки є нюанс що у нас зараз нема субєктності (якщо навіть безпомічний ЄС нам говорить що потрібно робити), плюс у НАТО нас ніхто ніколи й не планував брати. "Розвели як котят"(с)
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Взагалі-то так і є. Ніхто не гарантує, що рішення суб'єкта будуть завжди розумними і виваженими. Суб'єктність це виключно про можливость самостійно приймати ці рішення. Тому рішення вписати в конституцію курс до НАТО, навіть всупереч бажанню самого НАТО, це прояв суб'єктності, а укладання харківських угод між ФСБ і агентом ФСБ в президентському креслі в Україні -- це виконання наказу, і нічого спільного з суб'єктністю не має. Навіть якщо комусь здається, що це рішення було правильнішим, ніж курс до НАТО.

маячня
спецстатус севастполя та позаблоковий статус були визначені КУ
те що Україна народилася у 1991 вже з обмеженим суверенітетом sad but true
і не треба кивати на комуністів - саме рухівські концептуали визначили у засадах статус як без'ядерний та позаблоковий
у світі нема повністю суверених країн окрім може G2 + КНДР
не ми перші, не ми останні
нічого такого Янукович не підписав, чого б не підписував тесть Пінчука
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
