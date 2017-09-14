|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:02
Xenon написав:
По сути после вчерашнего шоу с переговорами у Украины осталось всего 2 варианта
1. Капитуляция (условия раши)
2. Отменять всякие отсрочки, бронирования, снижать моб.возраст до 18 лет и проводить жесточайшую мобилизацию/бусификацию.
Других вариантов больше нет , США больше ничем не помогут, Европа тоже
це варіанти чого? Яка мета має бути в приймаючого рішення? Швидкого рішення проблеми? А якщо ніхто спішити не хоче?
Який варіант рішення ви бачите, якщо ціль продовження війни ще орієнтовно на 4роки?
Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією. Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа...
Щодо європи вона боїться миру в Україні.
2
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:04
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:06
fox767676 написав: trololo написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
дякую за нагадування, що 3,14*** все ще існують.
інші (ЕС) педофіла поки не цікавили, і ще не скоро по справжньому зацікавлять. війна в Грузії в 2008 це була підготовка до 2014. новорічний казахстан 2021, це була підготовка до Гостомеля. Важко рухатись далі Нарви, якщо не взяв Словянськ. Сталін марив Україною, х... тупо косплеїть.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:11
fox767676 написав: trololo написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
Кореєць видає базу
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:13
Инфа от начальника тцк в Днепре.
1. Не ходите по улицам. До нового года команда хватать всё, что движется
2. Мира не будет. Готовятся убирать бронь и отсрочки у 80%
3. На войну пойдут все, и нивалиды и бронированные, кроме тех, у кого нет рук или ног ну и чиновников не тронут.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:14
fox767676 написав: fox767676 написав: trololo написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
дякую за нагадування, що 3,14*** все ще існують.
інші (ЕС) педофіла поки не цікавили, і ще не скоро по справжньому зацікавлять. війна в Грузії в 2008 це була підготовка до 2014. новорічний казахстан 2021, це була підготовка до Гостомеля. Важко рухатись далі Нарви, якщо не взяв Словянськ. Сталін марив Україною, х... тупо косплеїть.
тендітна кьюашечка з кракова вважає що українці не матюкаються
навіщо ви майданоїди матюкаєтесь похідними від ваших лгбт-цінностей ?
Оно что ещё и с польши кукарекает?
Офигеть))
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:14
fox767676 написав:
тендітна кьюашечка з кракова вважає що українці не матюкаються
навіщо ви майданоїди матюкаєтесь похідними від ваших лгбт-цінностей ?
а по темі геноциду та війни є що сказати?
trololo написав: fox767676 написав:
тендітна кьюашечка з кракова вважає що українці не матюкаються
навіщо ви майданоїди матюкаєтесь похідними від ваших лгбт-цінностей ?
а по темі геноциду та війни є що сказати?
ну ви самі гарячий парубок - підете до лав зсу, всіх полонених 3.14рів загеноцидите у стані афекту, я впевнений. а потім вони вас і ваших близьких, і не тільки ваших
деескалація єдиний шлях зупинити знищення
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 03 гру, 2025 12:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:21
Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Становится понятно - почему переговоры буксуют: "смысл договариваться о выводе войск - если они сами выйдут?"...
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:21
Xenon написав:
2. Отменять всякие отсрочки, бронирования, снижать моб.возраст до 18 лет и проводить жесточайшую мобилизацию/бусификацию.
Однозначно наївний варіант.
Почитайте історичні приклади - такі міри зазвичай нічого не дають, війна всерівно програється. І не на "умовах раші", які ви чомусь називаєте капітуляцією, а здається ВСЯ
територія з відповідними наслідками:
-територія окуповується(можливо тимчасово);
-керівництво України призначається путіним;
-збройні сили = 0, це без варіантів;
-ніяких контактів з Заходом, відповідно НАТО,ЕС - забути надовго;
і т.д.
Ось це називається цілковита капітуляція!
Схожі теми
