Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:24
fox767676 написав: trololo написав: fox767676 написав:
тендітна кьюашечка з кракова вважає що українці не матюкаються
навіщо ви майданоїди матюкаєтесь похідними від ваших лгбт-цінностей ?
а по темі геноциду та війни є що сказати?
ну ви самі гарячий парубок - підете до лав зсу, всіх полонених 3.14рів загеноцидите у стані афекту, я впевнений. а потім вони вас і ваших близьких, і не тільки ваших
деескалація єдиний шлях зупинити знищення
дякую за перехід на особистості, побажання бути вбитим і прирівнювання 3,14*** до українців. мабуть варто вас відправити в бан компанію до інших ботів та неадекватів
деескалація єдиний шлях зупинити знищення
надо просто перестать стрелять, да. а якщо 3,14*** не хоче переставать, які варіанти?
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:24
_hunter написав: Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Становится понятно - почему переговоры буксуют: "смысл договариваться о выводе войск - если они сами выйдут?"...
тільки потім,коли за Слвянськ поляжуть боєздатні частини зсу, спитають за Запоріжжя та правобережня Херсонщину, якщо не коридор на Дністро та Дунай
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:27
fox767676 написав: Бетон написав:
Инфа от начальника тцк в Днепре.
1. Не ходите по улицам. До нового года команда хватать всё, что движется
2. Мира не будет. Готовятся убирать бронь и отсрочки у 80%
3. На войну пойдут все, и нивалиды и бронированные, кроме тех, у кого нет рук или ног ну и чиновников не тронут.
как у вас,майдаунов принято было, - СРОЧНО!РЕПОСТ
Перестань. Я же понял свою ошибку)
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:34
fox767676 написав: _hunter написав: Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Становится понятно - почему переговоры буксуют: "смысл договариваться о выводе войск - если они сами выйдут?"...
тільки потім,коли за Слвянськ поляжуть боєздатні частини зсу, спитають за Запоріжжя та правобережня Херсонщину, якщо не коридор на Дністро та Дунай
а за яке місто повинні "полягти боєздатні частини ЗСУ?" конкретно?
пуйло хоче без бою донецьку область тому що це зручна місцина для оборони. стояти в полях дніпропетровщини буде набагато важче, коли (не якщо) буде наступна фаза війни. вимоги пуйла зараз - це правовий та військовий фундамент для наступного неминучого наступу (після тимчасової заморозки). очевидно що воно ні зупиняти, ні припиняти не збирається.
нагадаю від донецька до покровська 40 кілометрів вкритих трупами наступаючих 4 роки 3,14*** і згорівшими запасами совкової броні і територіями вже непридатними до проживання.
луганську область (170 км від кордонів 2014) захопили за перші тижні війни
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:34
Бетон написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Инфа от начальника тцк в Днепре.
1. Не ходите по улицам. До нового года команда хватать всё, что движется
2. Мира не будет. Готовятся убирать бронь и отсрочки у 80%
3. На войну пойдут все, и нивалиды и бронированные, кроме тех, у кого нет рук или ног ну и чиновников не тронут.
как у вас,майдаунов принято было, - СРОЧНО!РЕПОСТ
Перестань. Я же понял свою ошибку)
до "нового года"? чи де?
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:36
trololo написав:
деескалація єдиний шлях зупинити знищення
надо просто перестать стрелять, да. а якщо 3,14*** не хоче переставать, які варіанти?
є посередник що може зупинити розгром та знищення України
що дасть історичний шанс
якщо його втратити то ці жахи що ви згадуєте неминучі
при продовжені війни єдиний напівпримарний шанс для частини правобережжя якщо Європа дійсно наростить до 2028 виробництво зброї що дасть змогу зупинити ворога десь у центральній Україні і інкорпорувати Україну у західний світ явочним порядком
Я оцінюю такі шанси (на досягнення рівноваги ) як низькі, та і мене як мешканця лівобережжя це особисто не влаштовує. не кажучи про ціну для країни.
Взагалі цікаво що западенці - Андрій та Летасрок прихильні до миру, хоча їх регіони ризикують найменше. А на що сподівається одіозний мешканець чернігова та шайтан з харкова - я хз.
Є шанс зупинити війну змінити владу, відновити економіку, приєжнатись до ЄС.
В угоді нема перепон на вступ до ЄС. поки що.
Якщо ЄС буде посилювати свою мілітарну функцію, ці перепони неодмінно з'являться
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:36
fox767676 написав: Shaman написав:
а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
форумчани-співгромадяни на яких ми заслуговуємо
Навскидку - Ельзас та версальський мирний договір 1919
Территориальные изменения
Послевоенные территориальные изменения в Европе по состоянию на 1923 год
В результате войны:
аннексированы:
Бельгией — округи Эйпен, Мальмеди, территория Мореснет;
Грецией — Западная Фракия;
Данией — Северный Шлезвиг;
Италией — Южный Тироль и Истрия;
Румынией — Трансильвания, Южная Добруджа, Буковина, Бессарабия (Советская Россия не признавала суверенитет Румынии над территорией Бессарабии[209]);
Францией — Эльзас-Лотарингия;
Сербией — Банат, Бачка и Баранья, Словения, Королевство Хорватия и Славония, Черногория с последующим созданием Югославии;
Японией — Цзяо-Чжоу (в 1922 году была передана Китаю);
Китаем — германские концессии в Тяньцзине[кит.] и Ханькоу, а также австро-венгерская концессия в Тяньцзине[210].
Бесрабія та Буковина 1940
Кемп-Девід 1979
Ну вы даёте!
Откуда у ИРПпИ возьмутся такие знания?
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:37
Banderlog написав: Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією.
Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа...
Щодо європи вона боїться миру в Україні.
Це дійсно виглядає так. Навіть над цим не думав якось.
Дійсно, США влізли у цю війну і виявилось що їх сторона слабша і програє. Потрібно виходити. Логічно. Це дійсно може бути аргументацією дій США номер 1. Трамп хоче премію миру - дійсно заслабкий аргумент, якийсь дитячий.
Та й Зе прямо підтвердив це, сказавши що є загроза "втрати основного союзника".
І це по-моєму серйозна проблема. Якщо США реально стане нейтрально - то Україні гаплик. Усі санкції - скасовуються. Перемовини - все, не буде перемовин, бо нема з ким. І т.д.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:41
andrijk777 написав:
Дійсно, США влізли у цю війну і виявилось що їх сторона слабша і програє.
ви реально вважаєте, що існував реальний сценарій, коли Україна на мінімальній підтримці США зможе розвалити Росію? це бред. якраз за 4 роки війни і мінімальну підтримку останні 2 роки стало зрозуміло, що це росія слабше, ніж вважалось (основна причина це дрони). і що підвищенням рівня матеріальної та збройної підтримки можна було би дуже сильно ще більше підняти ціну просування для кацапів.
якби у США був план нашої перемоги, із відповідною підтримкою (а не 0 літаків, 30 танків і 100 атакамсів із запізненням) то ми би це побачили. байдена взяли на понт ядеркою, чого боїться трамп хз. ядерку, компромата, чи нічого не боїться і йому просто пох на нас - це інше питання.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:45
trololo написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год.
вимоги пуйла зараз - це правовий та військовий фундамент для наступного неминучого наступу (після тимчасової заморозки). очевидно що воно ні зупиняти, ні припиняти не збирається.
Те що ви проти тимчасової заморозки зрозуміло, розкажіть як ви бачите продовження війни?
Як буде розвиватись ситуація наступних 3 роки?
