Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:47
fox767676 написав:
є посередник що може зупинити розгром та знищення України
є співучасник, який бреше, підтримує брехню кацапів, щоб полегшити розгром та знищення України в довгостроковій перспективі.
ви реально вірите, що якщо віддати залишки донецької області це зупинить пуйла??
це ж найбільш примітивна руснява пропаганда, наскільки це можливо. гірше тільки обстріл будки ФСБ за 2 дні до 2022
він хоче (три основні умови)
1. зменшення ЗСУ
2. оборонні лінії які так тяжко захоплюються
3. легітимізації наступного нападу
треба бути сліпим, чому ключові вимоги саме такі. тому що війна буде продовжена пізніше. він не хоче іти на зупинку (без переваг для себе) і визнання статусу кво, тому що думає наперед
1
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:51
Banderlog написав: trololo написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год.
вимоги пуйла зараз - це правовий та військовий фундамент для наступного неминучого наступу (після тимчасової заморозки). очевидно що воно ні зупиняти, ні припиняти не збирається.
Те що ви проти тимчасової заморозки зрозуміло, розкажіть як ви бачите продовження війни?
Як буде розвиватись ситуація наступних 3 роки?
я ЗА заморозку. і врахуванням реалій на землі (тобто по поточним лініям і без зменшення ЗСУ). це для нас найкращий із реальних варіантів на сьогодні. проблема в тому, що пуйло психопат але не дурак.
майбутнє бачити не вмію. є декілька варіантів різного ступеня імовірності, негативні позитивні, змішані.
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 03 гру, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:53
Бетон написав:
Перестань. Я же понял свою ошибку)
я читав, пам'ятаю
тактично ти все вірно пишеш
але методолгія кульгає, стилістика видає низький жанр часів твітер-революцій
починаючи з арабських
навіть неважливо майдан чи антимайдан - там завжди треба підбурити людей, "хунта узурпатори , тонтон макути на вулицях, у повітрі жах та розпач"
похайпувати емоційно
ну блін поважайте себе, треба мислити політекономічно
не вийде тут вьєтконгу та нікарагуа, хоча б через середній вік по країні
і диспаритет в номенклатурі озброєнь
"всі на фронт бо всі так всі" вже не спрацює - половина тих хто мала бути на фронті через молодий вік та турбопатріотичні переконання включно з міндичем, вже поза зоною дії тцк. хай для початку виколупають березу а потім вже будемо трястись за відміну броні
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:54
fox767676 написав:
є посередник що може зупинити розгром та знищення України
що дасть історичний шанс
якщо його втратити то ці жахи що ви згадуєте неминучі
при продовжені війни єдиний напівпримарний шанс для частини правобережжя якщо Європа дійсно наростить до 2028 виробництво зброї що дасть змогу зупинити ворога десь у центральній Україні і інкорпорувати Україну у західний світ явочним порядком
Я оцінюю такі шанси (на досягнення рівноваги ) як низькі, та і мене як мешканця лівобережжя це особисто не влаштовує. не кажучи про ціну для країни.
Взагалі цікаво що западенці - Андрій та Летасрок прихильні до миру, хоча їх регіони ризикують найменше. А на що сподівається одіозний мешканець чернігова та шайтан з харкова - я хз.
Є шанс зупинити війну змінити владу, відновити економіку, приєжнатись до ЄС.
В угоді нема перепон на вступ до ЄС. поки що.
Якщо ЄС буде посилювати свою мілітарну функцію, ці перепони неодмінно з'являться
Виробництво зброї - це ключовий момент!!!
Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є. Але ні, легше їздити по світу і просити.
І фінансувати "своїх" у ВПК - куди ж без цього в Україні.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:55
trololo написав: Banderlog написав: trololo написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год.
вимоги пуйла зараз - це правовий та військовий фундамент для наступного неминучого наступу (після тимчасової заморозки). очевидно що воно ні зупиняти, ні припиняти не збирається.
Те що ви проти тимчасової заморозки зрозуміло, розкажіть як ви бачите продовження війни?
Як буде розвиватись ситуація наступних 3 роки?
я ЗА заморозку. і врахуванням реалій на землі (тобто по поточним лініям і без зменшення ЗСУ). це для нас найкращий із реальних варіантів на сьогодні.
такий варіант був можливий до обрання трампа.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:57
Banderlog написав:
такий варіант був можливий до обрання трампа.
цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:57
Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Бетон написав:
Инфа от начальника тцк в Днепре.
1. Не ходите по улицам. До нового года команда хватать всё, что движется
2. Мира не будет. Готовятся убирать бронь и отсрочки у 80%
3. На войну пойдут все, и нивалиды и бронированные, кроме тех, у кого нет рук или ног ну и чиновников не тронут.
панічна атака? дихай в пакет, кажуть допомагає... й до лікаря за пігулками...
Bild - Юліан Рьопке? ню-ню...
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:59
andrijk777 написав:
Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.
а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:01
trololo написав: andrijk777 написав:
Дійсно, США влізли у цю війну і виявилось що їх сторона слабша і програє.
ви реально вважаєте, що існував реальний сценарій, коли Україна на мінімальній підтримці США зможе розвалити Росію?
Я десь говорив про перемогу над РФ?
США цілком задовольняла "нічия", якої цілком реально було добитись в 2022.
Але це не дуже важливо. Новий президент США - зміна політики. Підтримка України - є недоцільною. ВСЕ!Ми помагаємо вам заключити мир.
Не хочете миру - немає проблем, воюєте далі, але без нас(без США).
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:05
trololo написав: Banderlog написав:
такий варіант був можливий до обрання трампа.
цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.
не знаєм чого? Що тоді ми були в кращому становищі ніж зараз?
