RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1603416035160361603716038>
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:05

  andrijk777 написав:Ми помагаємо вам заключити мир. Не хочете миру - немає проблем, воюєте далі, але без нас(без США).


яким чином вони помагають вплинути на росію? розмовами про томагавки? іншої помочі від трампа я не бачив. вони вже давно нічим не допомагають, а заробляють гроші на продажах зброї через європу нам.
крім розвід данних та старлінків. а шкоди від легітимізації геноциду руками орбанів і тд - більше.
і я вважаю, що краще нехай європа фінансує наші дрони, ніж оверпрайс американську зброю.

американці в цих останніх недо переговорах грають 95% на стороні росії.
але тоді для чого вони нам? щоб пиляти репараційні фонди? прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 13:08, всього редагувалось 3 разів.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:06

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.


а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало

Наші дрони виробляються в китаї.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4112
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:07

  Banderlog написав:Наші дрони виробляються в китаї.


у вас дуже примітивне розуміння виробництва дронів.
китай може контролювати тільки поставки магнітів, все інше неможливо обмежити або є альтернативи
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:08

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.


а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало

Потрібно робити в 5 разів більше, в 10 разів. Все для цього є. ВСЕ!
Не перебільшуйте роль ракет. Ракет не хватить на все. Рейх під бомбами(а це набагато крутіше ніж ракета) робив купу зброї і нічого.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7058
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:13

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  andrijk777 написав:Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.


а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало

Наші дрони виробляються в китаї.

дрони виробляються в нас - а деякі комплектуючі так, в Китаї. власне, як й на Раші...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10803
З нами з: 29.09.19
Подякував: 794 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:13

  andrijk777 написав:Потрібно робити в 5 разів більше, в 10 разів. Все для цього є. ВСЕ!


в той рік коли гарант сказав про мільйон дронів, було зроблено 2.2
дуже багато зроблено для розвитку всього ринку виробництва дронів (не 2-3 виробництва, а 200-300 приватних підриємств)

але війна така, що завжди треба буде більше, це правда. хоча дрони на три роки вперед не наклепаєш, бо ті що вироблялись рік тому, вже давно не актуальні і хлам, все постійно еволюціонує. ну і кількість операційних можливостей обмежена (пілоти, інфраструктура, цілевказання, частоти і тд).

тому можна напрягтись і зробити грошима європи та примусовою працею 20 мільйонів дронів, тільки вони не вплинуть на війну, а просто заберуть ресурс якого пізніше не вистачить в критичні моменти. нема простих рішень і не буде
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:18

  trololo написав:
  Banderlog написав: такий варіант був можливий до обрання трампа.


цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.

Про що ми будемо згадувати/здогадивутися, ще через рік?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37795
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Андрик, это когда в 44м летит 3-5тыс тонн бомб на промзону эффектно и возможно эффективно(не в случае бетонного бункера где что то собирают)
Кацапские искандеры с БЧ меньше тонны часто чётко ложатся в корпуса старых советских предприятий(летят по гуглу и ЖПСу???) где что то варят,пилят и паяют и много и это не танки с пушками.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5499
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:22

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав: такий варіант був можливий до обрання трампа.


цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.

Про що ми будемо згадувати/здогадивутися, ще через рік?


не знаю, а який в цьому практичний сенс? наприклад якщо ми дізнаємося, що майдан і втечу овоча були вигідні 3,14*** в 2014 і вони цьому посприяли? чи зможемо ми змінити своє рішення здати Крим без бою? ні. то толку від цих розмов нуль. заднім числом всі дуже логічні та розумні
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:22

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Ми помагаємо вам заключити мир. Не хочете миру - немає проблем, воюєте далі, але без нас(без США).


яким чином вони помагають вплинути на росію? розмовами про томагавки? іншої помочі від трампа я не бачив. вони вже давно нічим не допомагають, а заробляють гроші на продажах зброї через європу нам.
крім розвід данних та старлінків. а шкоди від легітимізації геноциду руками орбанів і тд - більше.
і я вважаю, що краще нехай європа фінансує наші дрони, ніж оверпрайс американську зброю.

американці в цих останніх недо переговорах грають 95% на стороні росії.
але тоді для чого вони нам? щоб пиляти репараційні фонди? прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо

Самим фактом переговорів. Не було б США(Трампа) не було б переговорів. :D
Це величезна допомога.
І плюс інше - розвіддані, санкції, зброя. Я не знаю розмірів цієї допомоги.
Якби не було допомоги, то Зеленський давно би послав і Трампа і США далеко-далеко.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7058
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1603416035160361603716038>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 163871
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 360259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10174)
03.12.2025 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.