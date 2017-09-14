|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:05
andrijk777 написав:Ми помагаємо вам заключити мир.
Не хочете миру - немає проблем, воюєте далі, але без нас(без США).
яким чином вони помагають вплинути на росію? розмовами про томагавки? іншої помочі від трампа я не бачив. вони вже давно нічим не допомагають, а заробляють гроші на продажах зброї через європу нам.
крім розвід данних та старлінків. а шкоди від легітимізації геноциду руками орбанів і тд - більше.
і я вважаю, що краще нехай європа фінансує наші дрони, ніж оверпрайс американську зброю.
американці в цих останніх недо переговорах грають 95% на стороні росії.
але тоді для чого вони нам? щоб пиляти репараційні фонди? прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 03 гру, 2025 13:08, всього редагувалось 3 разів.
trololo
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:06
trololo написав: andrijk777 написав:
Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.
а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало
Наші дрони виробляються в китаї.
Banderlog
Повідомлень: 4112
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:07
Banderlog написав:
Наші дрони виробляються в китаї.
у вас дуже примітивне розуміння виробництва дронів.
китай може контролювати тільки поставки магнітів, все інше неможливо обмежити або є альтернативи
trololo
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:08
trololo написав: andrijk777 написав:
Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.
а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало
Потрібно робити в 5 разів більше, в 10 разів. Все для цього є. ВСЕ!
Не перебільшуйте роль ракет. Ракет не хватить на все. Рейх під бомбами(а це набагато крутіше ніж ракета) робив купу зброї і нічого.
andrijk777
Повідомлень: 7058
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:13
Banderlog написав: trololo написав: andrijk777 написав:
Головний пр*об нашої влади після початку війни - це невміння організувати виробництво зброї за 4 роки. Можна було організувати виробництво дронів - в усіх обласних центрах України- все для цього є.
а де по вашому виробляються наші дрони, на яких фронт тримається третій рік? а по друге, було би краще, якби вони вироблялись там, де не падають кацапські ракети, але тоді ціна буде неприємна. а грошей в нас мало
Наші дрони виробляються в китаї.
дрони виробляються в нас - а деякі комплектуючі так, в Китаї. власне, як й на Раші...
Shaman
Повідомлень: 10803
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 1686 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:13
andrijk777 написав:
Потрібно робити в 5 разів більше, в 10 разів. Все для цього є. ВСЕ!
в той рік коли гарант сказав про мільйон дронів, було зроблено 2.2
дуже багато зроблено для розвитку всього ринку виробництва дронів (не 2-3 виробництва, а 200-300 приватних підриємств)
але війна така, що завжди треба буде більше, це правда. хоча дрони на три роки вперед не наклепаєш, бо ті що вироблялись рік тому, вже давно не актуальні і хлам, все постійно еволюціонує. ну і кількість операційних можливостей обмежена (пілоти, інфраструктура, цілевказання, частоти і тд).
тому можна напрягтись і зробити грошима європи та примусовою працею 20 мільйонів дронів, тільки вони не вплинуть на війну, а просто заберуть ресурс якого пізніше не вистачить в критичні моменти. нема простих рішень і не буде
trololo
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:18
trololo написав: Banderlog написав:
такий варіант був можливий до обрання трампа.
цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.
Про що ми будемо згадувати/здогадивутися, ще через рік?
ЛАД
Повідомлень: 37795
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:19
Андрик, это когда в 44м летит 3-5тыс тонн бомб на промзону эффектно и возможно эффективно(не в случае бетонного бункера где что то собирают)
Кацапские искандеры с БЧ меньше тонны часто чётко ложатся в корпуса старых советских предприятий(летят по гуглу и ЖПСу???) где что то варят,пилят и паяют и много и это не танки с пушками.
барабашов
Повідомлень: 5499
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:22
ЛАД написав: trololo написав: Banderlog написав:
такий варіант був можливий до обрання трампа.
цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.
Про що ми будемо згадувати/здогадивутися, ще через рік?
не знаю, а який в цьому практичний сенс? наприклад якщо ми дізнаємося, що майдан і втечу овоча були вигідні 3,14*** в 2014 і вони цьому посприяли? чи зможемо ми змінити своє рішення здати Крим без бою? ні. то толку від цих розмов нуль. заднім числом всі дуже логічні та розумні
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 03 гру, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Повідомлень: 6419
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:22
trololo написав: andrijk777 написав:Ми помагаємо вам заключити мир.
Не хочете миру - немає проблем, воюєте далі, але без нас(без США).
яким чином вони помагають вплинути на росію? розмовами про томагавки? іншої помочі від трампа я не бачив. вони вже давно нічим не допомагають, а заробляють гроші на продажах зброї через європу нам.
крім розвід данних та старлінків. а шкоди від легітимізації геноциду руками орбанів і тд - більше.
і я вважаю, що краще нехай європа фінансує наші дрони, ніж оверпрайс американську зброю.
американці в цих останніх недо переговорах грають 95% на стороні росії.
але тоді для чого вони нам? щоб пиляти репараційні фонди? прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо
Самим фактом переговорів. Не було б США(Трампа) не було б переговорів.
Це величезна допомога.
І плюс інше - розвіддані, санкції, зброя. Я не знаю розмірів цієї допомоги.
Якби не було допомоги, то Зеленський давно би послав і Трампа і США далеко-далеко.
andrijk777
Повідомлень: 7058
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
