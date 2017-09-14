|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:27
Shaman написав: Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Bild - Юліан Рьопке? ню-ню...
Ти безумовно більш довіряєш нашим комбатам з іспанських пляжів
Ось тобі не рьопке
Що зараз відбувається в Мирнограді?
Усередині Альянсу за розвитком ситуації на фронті стежить спеціальна група аналітиків, що працює з непублічними українськими даними та розвідкою партнерів.
Їхні свіжі оцінки свідчать: Мирноград "практично повністю оточений"....
У НАТО також визнали, що українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:28
ну так трамп із першого дня вимагав прийняти вимоги росії, хіба ні? був послан неодноразово. мабуть для США зараз забрати залишки допомоги буде більш шкідливо репутаційно, ніж тримати самий можливий мінімум, забезпечивши 3,14*** неспішні просування.
а то так договоримося, що трамп в принципі може не тільки дати нуль ф-16, але і сам почати бомбити наші АЕС, щоб схилити до "миру"
1
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:30
andrijk777 написав: Banderlog написав: Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією.
Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа...
Щодо європи вона боїться миру в Україні.
Це дійсно виглядає так. Навіть над цим не думав якось.
Дійсно, США влізли у цю війну і виявилось що їх сторона слабша і програє. Потрібно виходити. Логічно. Це дійсно може бути аргументацією дій США номер 1. Трамп хоче премію миру - дійсно заслабкий аргумент, якийсь дитячий.
Та й Зе прямо підтвердив це, сказавши що є загроза "втрати основного союзника".
І це по-моєму серйозна проблема. Якщо США реально стане нейтрально - то Україні гаплик. Усі санкції - скасовуються. Перемовини - все, не буде перемовин, бо нема з ким. І т.д.
Мы не знаем, какие цели были у США.
То, что Украина слабша за РФ, было очевидно.
Они могли резко усилить нас, но не сделали этого.
Вполне возможно, что они "влезли" в войну с другими целями.
И возможно, они этих целей достигли - если цель была проверить силу РФ и ослабить её, заодно стимулировать Европу к увеличению военных расходов.
А, возможно, и не добились, есди ставили цель "поставить РФ на место" и разрушить намечавшееся сближение РФ с Китаем.
В обоих случаях они могут считать, что пора заканчивать - первого добились, второе не получается.
-
2
2
6
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:32
andrijk777 написав: Shaman написав:
а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
Ну що за брєд? Фіни здали території, які не були захоплені СРСР.
Така ситуація рідкісна тому що зазвичай в таких ситуаціях просто продовжують війну.
В України ЗАВЖДИ є варіант "просто продовжити війну" і ніяких територій на здавати і навіть це не обговорювати.
й знову Раша. що там було захоплено, що віддали - питання цікаве, нехай історики вивчають. Виборг все одно намагалися зрівняти з землею. втрати срср були як завжди - "мы за ценой не постоим, бабы еще нарожают".
але визнала ці втрати Фінляндія коли? після програшу у 2СВ - гітлер виявився слабким союзником. а до речі, а що підштовхнули фінів на союз з Німеччиною?
й нагадаю, навіть срср щось пропонував Фінляндії на обмін. звісно за руською схемою - срср індустріальні райони, фінам - болота, але пропонував.
тому вимога - віддайте Донбас - це явне перебільшення. ми ще далеко не в тому стані війни, як фіни в 1939 році. якщо це буде єдиним неузгодженим пунктом - то це можна обговорити. але є ще багато інших. визнавати території - не можна. гадаю ЄС й так не визнає...
-
1
4
5
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:35
невже банальне збереження наших життів взагалі як мета не розглядалась? не вірю,
не можуть ще вони такими скотиняками бути.
або як варіант - просто не дати кацапам захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.
1
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:36
trololo написав: ЛАД написав: trololo написав:
цього ми не знаємо, це здогадки заднім числом.
Про що ми будемо згадувати/здогадивутися, ще через рік?
не знаю, а який в цьому практичний сенс? наприклад якщо ми дізнаємося, що майдан і втечу овоча були вигідні 3,14*** в 2014 і вони цьому посприяли? чи зможемо ми змінити своє рішення здати Крим без бою? ні. то толку від цих розмов нуль. заднім числом всі дуже логічні та розумні
Про такую дальнюю историю особого смысла вспоминать действительно нет. Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра
-
2
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:37
ЛАД написав:
Мы не знаем, какие цели были у США.
А мне кажется что у штатов (а точнее у трампа и Ко) с рф есть цель дать по зубам много чего возомнившему ЕС, и снова поделить ее условной берлинской стеной на зоны влияния. А Украина этому плану жесть как мешает, людоеду из кремлю с его шовинистической шизой и в голову не могло прийти что Украина (которую не обойти) осмелиться сопротивляться его великому походу на запад, и те кто должны были держать в страхе востойную европу, начали пропадать по дороге.
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:39
_hunter написав:
Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра
ваші варіанти? прийняти "три пункти пуйла" і гарантовано просрать наступну фазу ескалації, мінімум до дніпра?
-
1
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:39
Letusrock написав: Shaman написав: Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Bild - Юліан Рьопке? ню-ню...
Ти безумовно більш довіряєш нашим комбатам з іспанських пляжів
Ось тобі не рьопке
Що зараз відбувається в Мирнограді?
Усередині Альянсу за розвитком ситуації на фронті стежить спеціальна група аналітиків, що працює з непублічними українськими даними та розвідкою партнерів.
Їхні свіжі оцінки свідчать: Мирноград "практично повністю оточений"....
У НАТО також визнали, що українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів
так, я довіряю українським комбатам. що ти верзеш про Іспанію? що тебе туди не пускають? так йди в ЗСУ, на відпустку поїдеш до Іспанії...
повністю захопили та тривають бої - розумієш різницю. можеш використовувати "майже". майже захопили - це звучить трохи по-іншому.
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:39
trololo написав:
...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.
Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?"
-
|
|
|
|