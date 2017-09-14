Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард, коментуючи погрози диктатора Володимира Путіна щодо війни з Європою, заявила, що уряд Швеції усвідомлює, що Росія становить реальну загрозу і її потрібно стримувати. ... Росія є справжньою загрозою для країн, які перебувають недалеко від її кордонів, переконані у Швеції.
«Ми знаємо, — а особливо ті з нас, хто живе поблизу Росії, — що вони становлять реальну загрозу. Саме тому нам необхідно стримувати їх усіма можливими способами»
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 03 гру, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.
Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?"
пропустив. звичайно китайська загроза для ЄС існує. без дозволу китаю пуйло не ризикне стартанути. і корейці на курщині (і скоро на донеччині) були не без благословіння китаю, я впевнений. іде прощуп, підготовка. є багато навчань по десантуванню китайців та 3,14*** в європі. торгівельні війни та санцкції, обмеження експорту - це теж підготовчі роботи.
можливо демонстративні звірства 3,14*** на цій війні проти нас - це не загадочна руска душа, а холодний розрахунок демо-версії терору для європи. питання цікаве, обширне. відповіді в голові пуйла
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією. Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа... Щодо європи вона боїться миру в Україні.
Це дійсно виглядає так. Навіть над цим не думав якось. Дійсно, США влізли у цю війну і виявилось що їх сторона слабша і програє. Потрібно виходити. Логічно. Це дійсно може бути аргументацією дій США номер 1. Трамп хоче премію миру - дійсно заслабкий аргумент, якийсь дитячий. Та й Зе прямо підтвердив це, сказавши що є загроза "втрати основного союзника".
І це по-моєму серйозна проблема. Якщо США реально стане нейтрально - то Україні гаплик. Усі санкції - скасовуються. Перемовини - все, не буде перемовин, бо нема з ким. І т.д.
США не вийшла із війни, а почала вимагати від ЄС бабло за "дах" та "хвортецю"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 гру, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо
умови педофіла значно гірші незламники самі про це писали тут - не 600, а 60 тис армія, Херсонська за Запорізька області в адмінкордонах, тобто з заповзанням на правобережжя і нависання над Одесою виторгували достатньо самодіяльність українських та європейських представників тільки ставить під загрозу ці дипломатичні здобутки
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 03 гру, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.
Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?"
пропустив. звичайно китайська загроза для ЄС існує. без дозволу китаю пуйло не ризикне стартанути. і корейці на курщині (і скоро на донеччині) були не без благословіння китаю, я впевнений. іде прощуп, підготовка. є багато навчань по десантуванню китайців та 3,14*** в європі. торгівельні війни та санцкції, обмеження експорту - це теж підготовчі роботи.
можливо демонстративні звірства 3,14*** на цій війні це не загадочна руска душа, а холодний розрахунок демо-версії терору для європи.
видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...