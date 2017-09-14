RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Про такую дальнюю историю особого смысла вспоминать действительно нет. Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра


а чего не анализировать?
Машинные алгоритмы обучаются, а людям не надо ?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:41

  trololo написав:andrijk777

ну так трамп із першого дня вимагав прийняти вимоги росії, хіба ні? був послан неодноразово.

Був посланий тому що не погрожував повним припиненням допомоги(нейтралітетом).
Зараз, наскільки я розумію, почав цим погрожувати(Зе це озвучив). Тому не був посланий.
Все просто.

І дивне якесь формулювання "прийняти вимоги росії". Хочете мир без "прийняття вимог росії"? Тоді вперед, до Перемоги!
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:42

  trololo написав:
  _hunter написав: Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра ;)


ваші варіанти? прийняти "три пункти пуйла" і гарантовано просрать наступну фазу ескалації, мінімум до дніпра?

у вас там уже спрашивали парой страниц раньше - а _ваши_ варианты какие? - "начать задумываться где-то после Запорожья"?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

єдине, чого путін точно досягнув - Європа все більше розуміє ризики, щоб там не казали
«Вони становлять реальну загрозу». У МЗС Швеції відреагували на погрози Путіна про війну з Європою
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенегард, коментуючи погрози диктатора Володимира Путіна щодо війни з Європою, заявила, що уряд Швеції усвідомлює, що Росія становить реальну загрозу і її потрібно стримувати.
...
Росія є справжньою загрозою для країн, які перебувають недалеко від її кордонів, переконані у Швеції.

«Ми знаємо, — а особливо ті з нас, хто живе поблизу Росії, — що вони становлять реальну загрозу. Саме тому нам необхідно стримувати їх усіма можливими способами»
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:43

  _hunter написав:
  trololo написав:...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.

Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?" ;)


пропустив. звичайно китайська загроза для ЄС існує. без дозволу китаю пуйло не ризикне стартанути. і корейці на курщині (і скоро на донеччині) були не без благословіння китаю, я впевнений. іде прощуп, підготовка. є багато навчань по десантуванню китайців та 3,14*** в європі. торгівельні війни та санцкції, обмеження експорту - це теж підготовчі роботи.

можливо демонстративні звірства 3,14*** на цій війні проти нас - це не загадочна руска душа, а холодний розрахунок демо-версії терору для європи. питання цікаве, обширне. відповіді в голові пуйла
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:45

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:
Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією. Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа...
Щодо європи вона боїться миру в Україні.

Це дійсно виглядає так. Навіть над цим не думав якось.
Дійсно, США влізли у цю війну і виявилось що їх сторона слабша і програє. Потрібно виходити. Логічно. Це дійсно може бути аргументацією дій США номер 1. Трамп хоче премію миру - дійсно заслабкий аргумент, якийсь дитячий.
Та й Зе прямо підтвердив це, сказавши що є загроза "втрати основного союзника".

І це по-моєму серйозна проблема. Якщо США реально стане нейтрально - то Україні гаплик. Усі санкції - скасовуються. Перемовини - все, не буде перемовин, бо нема з ким. І т.д.

США не вийшла із війни, а почала вимагати від ЄС бабло за "дах" та "хвортецю"
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:45

  andrijk777 написав:прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо


умови педофіла значно гірші
незламники самі про це писали тут - не 600, а 60 тис армія, Херсонська за Запорізька області в адмінкордонах, тобто з заповзанням на правобережжя і нависання над Одесою
виторгували достатньо
самодіяльність українських та європейських представників тільки ставить під загрозу ці дипломатичні здобутки
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:45

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Про такую дальнюю историю особого смысла вспоминать действительно нет. Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра


а чего не анализировать?
Машинные алгоритмы обучаются, а людям не надо ?

Этот анализ как-то поможет исправить текущую ситуацию с Покровском? 🤔
Не, если времени свободного - прям вагон - можно и поанализировать. Можно даже с Печенегов анализ начать :lol:
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:46

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.

Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?" ;)


пропустив. звичайно китайська загроза для ЄС існує. без дозволу китаю пуйло не ризикне стартанути. і корейці на курщині (і скоро на донеччині) були не без благословіння китаю, я впевнений. іде прощуп, підготовка. є багато навчань по десантуванню китайців та 3,14*** в європі. торгівельні війни та санцкції, обмеження експорту - це теж підготовчі роботи.

можливо демонстративні звірства 3,14*** на цій війні це не загадочна руска душа, а холодний розрахунок демо-версії терору для європи.

видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:47

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:прийняти всі умови педофіла ми і самі можемо


умови педофіла значно гірші
незламники самі про це писали тут - не 600, а 60 тис армія, Херсонська за Запорізька області в адмінкордонах, тобто з заповзанням на правобережжя і нависання над Одесою



ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ

і ми не впевнені що пуйло погодиться на 800 тис.
