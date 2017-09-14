RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:49

в який раз

  Бетон написав:❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD

в який раз? Герасімов, офіційно на вищому рівні два раза "захоплював", чи помиляюсь?
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:49

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.

Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?" ;)


пропустив. звичайно китайська загроза для ЄС існує. ......

Ну так развивайте мысль :) - сильно ли интересно Штатам - что в заевропейском причерноморье происходит - если на кону - потеря всей Евразии...
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ


нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога
fox767676
Повідомлень: 4863
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:51

  Shaman написав:видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...


китаю може і не треба війська відправляти, достатньо буде підтримати кацапів дронами, пропагандою, розвідкою та торговельним ембарго проти ес та сша.
так, спочатку буде тайвань. але можливо і одночасно. можна фантазувати. але видно що в спробах переділити світ, китай і росія вважають європу своєю, а не американською. до речі це буде видно по пропаганді і просуванні терміну "євразія". довгострокові перспективи. поки що словянськ захищає ліссабон
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 13:52, всього редагувалось 2 разів.
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:51

  flyman написав:
  Бетон написав:❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD

в який раз? Герасімов, офіційно на вищому рівні два раза "захоплював", чи помиляюсь?

То Герасимов, а в этот раз - от Партнеров информация, вроде...
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:52

  fox767676 написав:
  trololo написав:ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ


нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога

трололо це замість песікота?
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:54

про це вже можна писати

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD

Bild - Юліан Рьопке? ню-ню...

Ти безумовно більш довіряєш нашим комбатам з іспанських пляжів
Ось тобі не рьопке
Що зараз відбувається в Мирнограді?
Усередині Альянсу за розвитком ситуації на фронті стежить спеціальна група аналітиків, що працює з непублічними українськими даними та розвідкою партнерів.
Їхні свіжі оцінки свідчать: Мирноград "практично повністю оточений"....

У НАТО також визнали, що українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів

оперативне оточення уже як "2-3 тижні", мінімум
про це вже можна писати
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:трололо це замість песікота?

іпсокіт зник одразу з тимофеєчем
знімуть подоляка на гілці буде шабаш "капітулянтів"
fox767676
Повідомлень: 4863
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:55

  fox767676 написав:
  trololo написав:ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ


нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога


та і про 600 тис підтверждення від пед1ков не поступало. можливо вони його приймуть тільки разом зі здачею оборонних ліній, тому окремо нема сенсу обговорювати
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:55

  trololo написав:
  Banderlog написав:Наші дрони виробляються в китаї.


у вас дуже примітивне розуміння виробництва дронів.
китай може контролювати тільки поставки магнітів, все інше неможливо обмежити або є альтернативи

: а для чого йому щось обмежувати ?
Китай продає дрони як нам так росіянам.
Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба
Banderlog
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
2
1
