Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:49
Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
в який раз? Герасімов, офіційно на вищому рівні два раза "захоплював", чи помиляюсь?
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:49
trololo написав: _hunter написав: trololo написав:
...... захопити значні ресурси, так потрібні для можливої війни із ЄС.
Я иам вчера уже писал - "а что, если ЕС нужно защищать не от медведя, а от дракона?"
пропустив. звичайно китайська загроза для ЄС існує. ......
Ну так развивайте мысль
- сильно ли интересно Штатам - что в заевропейском причерноморье происходит - если на кону - потеря всей Евразии...
_hunter
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:50
trololo написав:
ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ
нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога
fox767676
Повідомлень: 4863
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:51
Shaman написав:
видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...
китаю може і не треба війська відправляти, достатньо буде підтримати кацапів дронами, пропагандою, розвідкою та торговельним ембарго проти ес та сша.
так, спочатку буде тайвань. але можливо і одночасно. можна фантазувати. але видно що в спробах переділити світ, китай і росія вважають європу своєю, а не американською. до речі це буде видно по пропаганді і просуванні терміну "євразія". довгострокові перспективи. поки що словянськ захищає ліссабон
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 03 гру, 2025 13:52, всього редагувалось 2 разів.
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:51
flyman написав: Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
в який раз? Герасімов, офіційно на вищому рівні два раза "захоплював", чи помиляюсь?
То Герасимов, а в этот раз - от Партнеров информация, вроде...
_hunter
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:52
fox767676 написав: trololo написав:
ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ
нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога
трололо це замість песікота?
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:54
Letusrock написав: Shaman написав: Бетон написав:
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Bild - Юліан Рьопке? ню-ню...
Ти безумовно більш довіряєш нашим комбатам з іспанських пляжів
Ось тобі не рьопке
Що зараз відбувається в Мирнограді?
Усередині Альянсу за розвитком ситуації на фронті стежить спеціальна група аналітиків, що працює з непублічними українськими даними та розвідкою партнерів.
Їхні свіжі оцінки свідчать: Мирноград "практично повністю оточений"....
У НАТО також визнали, що українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів
оперативне оточення уже як "2-3 тижні", мінімум
про це вже можна писати
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:55
flyman написав:
трололо це замість песікота?
іпсокіт зник одразу з тимофеєчем
знімуть подоляка на гілці буде шабаш "капітулянтів"
fox767676
Повідомлень: 4863
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 202 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:55
fox767676 написав: trololo написав:
ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ
нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога
та і про 600 тис підтверждення від пед1ков не поступало. можливо вони його приймуть тільки разом зі здачею оборонних ліній, тому окремо нема сенсу обговорювати
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 13:55
trololo написав: Banderlog написав:
Наші дрони виробляються в китаї.
у вас дуже примітивне розуміння виробництва дронів.
китай може контролювати тільки поставки магнітів, все інше неможливо обмежити або є альтернативи
: а для чого йому щось обмежувати ?
Китай продає дрони як нам так росіянам.
Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба
Banderlog
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
2
1
