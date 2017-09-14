RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 160381603916040160411604216043>
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:56

  fox767676 написав:
  flyman написав:трололо це замість песікота?

іпсокіт зник одразу з тимофеєчем
знімуть подоляка на гілці буде шабаш "капітулянтів"


добре що у п1дарботів фінансування стабільне, егеж :lol: тяжко тепер без єрмака, згадали про мумію подоляка
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:00

якби розповів

  Shaman написав:видихай - напад Китаю на Європу - це фантастика. йому б з Тайванем впоратися - й це можливо лише за рахунок самоусунення Європи від цього питання...

хтось із блогерів казав приблизно так:
якби років 20 тому розповів кому, що Україна воюватиме з корейцями за Курську область, то він би подумав що шизік
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 гру, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:00

  Banderlog написав: Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба


я не задавався, вплив китаю значний і вони поки що цю карту не використовують по своїм причинам.
але.
доля матрасів незначна (в порівнянні із вампірами)
доля мавіків знижується (в порівнянні із фпв) і буде далі знижуватись я думаю. кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 03 гру, 2025 14:02, всього редагувалось 1 раз.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:02

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  trololo написав:ріст із 80 тис до 800 тис ЗСУ (хоча переговори фейкові, але цифри знакові) відбувся не тому, що трамп вплинув на пуйла. а тому, що ЗСУ ефективно вбивали 3,14*** із самого першого дня ПВ


нема росту до 800 тис, тільки у мареннях відірваених від реальності людей
так можно було і 2 млн прописати
є 600 тис, що означає часткову демобілізацію та деескалацію
ще питання чи демобілізують бандерлога

трололо це замість песікота?

Такое ощущение, что это он и есть :D
_hunter
 
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:03

  trololo написав:
  _hunter написав: Но вопрос-то в том, что делать _сегодня_, максимум завтра ;)


ваші варіанти? прийняти "три пункти пуйла" і гарантовано просрать наступну фазу ескалації, мінімум до дніпра?

Там побачим що буде з наступною фазою. Мож вмре ішак чи падишах. Мож таки буде війна проти казахстану, або єс. Все легше ніж самим воювати. Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:04

  _hunter написав:Такое ощущение, что это он и есть :D


наприклад ви праві. на дискусії це як впливає? легше виправдовути злочини 3,14***?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:05

топ комент

Конституція України це абстракція яку використовує правлячий клас для досягнення своїх цілей. Всі основні положення які були в неї закладені - порушені. Тобто коли треба обмежити права і свободи громадян - це робиться незважаючи на Конституцію. А коли необхідно підписати лакмусовий папірець то раптом для влади Конституція стає справжньою перепоною. Нам вкрай вигідно підписати ці угоди в антиконституційний спосіб аби в майбутньому визнати ці дії незаконними, а разом з ними і самі угоди.

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:05

  trololo написав:
  Banderlog написав: Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба

кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.

А как же так вышло - кто-то буквально на прошлой странице писал, что поставщиков комплектующих - просто тьма :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:05

  Banderlog написав: Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано


мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 14:07

  _hunter написав:
  trololo написав:
  Banderlog написав: Ми воюєм ідентичними моделями мавіків і матрікс. Так шо задаватись не треба

кажуть що на 3Т дефіцит давно і у всіх. а четвірок мало, нема прошивок, дорого і т.д.

А как же так вышло - кто-то буквально на прошлой странице писал, что поставщиков комплектующих - просто тьма :lol:


а до чого тут комплектуючі? ви думали що мавіки в києві складають?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 160381603916040160411604216043>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 163924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 360316
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1053247
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.