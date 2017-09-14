Додано: Сер 03 гру, 2025 14:27

_hunter написав: Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим

чому ви приписуєте мені те що я не говорив? галюни від впливу учотки песікота? чи кацап просто не може не збрехати навіть там, де не потрібно?1. китайці можуть ускладнити життя нашим виробникам дронів, але не критично. найбільш вразливі комплектуючі - це магніти для двигунів. а всі інші типи комплектуючих буде перекрити дуже складно або неможливо. що тут неясно?2. мавік унікальний, в першу чергу своїмі сукупністю інших характеристик за непогану ціну (це не дешевий виріб). але він дуже давно офіційно не постачається в україну, тому нема що перекривати. а якщо мавік зникне в нас, то зникне і у 3,14*** (вже зникає потроху), більшість уражень це власні дрони. і на його задачі будуть свої дрони. гірші в чомусь, але дірки не виникне.1 і 2 не суперечить між собою. які ще питання є? чи крім реготливих смайлів і недоречних аналогії вам запропонувати нема чого?