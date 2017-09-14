|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:22
trololo написав: Banderlog написав:
Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано
мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках
ці казкові цифри лишіть для агітування дітей.
Banderlog
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:23
trololo написав: _hunter написав:
ок, закончился дешевый китайский ширпотреб на складах - собирайте местные "аналогов нет". Все ж просто
боже який ви недалекий..для початку зрозумійте, чим унікальний мавік, яка його роль на війні зараз, і чому його наразі важко замінити власними фпв або вампірами. потім продовжимо про залежність виробництва від китаю
Власні фпв та вампіри теж китайські
Banderlog
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:26
fox767676 написав: flyman написав:
Нам вкрай вигідно підписати ці угоди в антиконституційний спосіб аби в майбутньому визнати ці дії незаконними, а разом з ними і самі угоди.
ще не зрозуміли з ким зв'язались
медведчук просллідкує щоб все було по феншую
сам "дух угоди" пахне занікчемленням, як і мюнхенської, навіть якщо медведчук прослідкує, а портнов з того світу надихне
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 гру, 2025 14:28, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:27
_hunter написав:
Вы для начала определитесь - "тупые китайцы максимум магнитики могут запретить" или все же "унікальний мавік" - а вот уже _потом_ продолжим
чому ви приписуєте мені те що я не говорив? галюни від впливу учотки песікота? чи кацап просто не може не збрехати навіть там, де не потрібно?
1. китайці можуть ускладнити життя нашим виробникам дронів, але не критично. найбільш вразливі комплектуючі - це магніти для двигунів. а всі інші типи комплектуючих буде перекрити дуже складно або неможливо. що тут неясно?
2. мавік унікальний, в першу чергу своїм софтом
і сукупністю інших характеристик за непогану ціну (це не дешевий виріб). але він дуже давно офіційно не постачається в україну, тому нема що перекривати. а якщо мавік зникне в нас, то зникне і у 3,14*** (вже зникає потроху), більшість уражень це власні дрони. і на його задачі будуть свої дрони. гірші в чомусь, але дірки не виникне.
1 і 2 не суперечить між собою. які ще питання є? чи крім реготливих смайлів і недоречних аналогії вам запропонувати нема чого?
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:30
Banderlog написав:
Власні фпв та вампіри теж китайські
дискусійно. але це не вірне питання саме по собі (процент локалізації можна рахувати по різному, багато питань вирішується ціною). питання чи зможе китай зупинити
виробництво вампірів/фпв, якщо цього випросить пуйло у сі? не думаю. єдине слабке місце - магніти для виробництва двигунів, але і то не факт.
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:31
trololo написав: fox767676 написав: flyman написав:
Нам вкрай вигідно підписати ці угоди в антиконституційний спосіб аби в майбутньому визнати ці дії незаконними, а разом з ними і самі угоди.
ще не зрозуміли з ким зв'язались
медведчук просллідкує щоб все було по феншую
у мертвечука вроджена здібність просрати все, за що береться, так що норм
для демонстрації незламності, непохитності, рішучості, екзистенційності що відступати нема куди - його треба було повісити привселюдно на початку війни
також саме з росіянами в ЄС та їх активами там - погроми, конфіскації
а не оці зернові угоди, обміни полоненими
одні воюють напвшишечки від інших вимагається повне самозречення - так не працює
fox767676
Повідомлень: 4863
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 202 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:33
Banderlog написав:
trololo написав: Banderlog написав:
Та і просто пожити пару років без війни це вже не погано
мабуть десь так нарід в 1922 році і думав. через 10 років їли своїх дітей під реготання кацапів. але не страшно, х... з не звір щоб заморити голодом 10 мільйонів в 21 столітті, просто заберуть діток в піонєр лагєрь, а через 10 років відправлять на європу із дроном в руках
ці казкові цифри лишіть для агітування дітей.
ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:35
fox767676 написав:
для демонстрації незламності, непохитності, рішучості, екзистенційності що відступати нема куди - його треба було повісити привселюдно на початку війни
від такого рішення було б більше негативу ніж позитиву. для початку бойка би в тюрму посадити і інших головниих 3,14*** тут. рабиновичей, чорноволов бужанських і прочу нечистоту.
завдяки йому витягли редіса наприклад. а редіс потім руками своєї бригади ефективно вбив багато росіян, і продовжує вбивати щодня
а сам мертвечук знову взяв гроші в кума і знову бездарно їх всрав
вангую ще одна така спроба, і його зачистять як портнова
trololo
Повідомлень: 6436
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:44
trololo написав:
ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували?
Banderlog
Повідомлень: 4117
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 108 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:45
fox767676 написав: trololo написав: fox767676 написав:
ще не зрозуміли з ким зв'язались
медведчук просллідкує щоб все було по феншую
у мертвечука вроджена здібність просрати все, за що береться, так що норм
для демонстрації незламності, непохитності, рішучості, екзистенційності що відступати нема куди - його треба було повісити привселюдно на початку війни
також саме з росіянами в ЄС та їх активами там - погроми, конфіскації
а не оці зернові угоди, обміни полоненими
одні воюють напвшишечки від інших вимагається повне самозречення - так не працює
для цього потрібно попрощатися із колоніальним минулим, сортовністю населення ...
у війні Сполучених Штатів за незалежність, там теж мовнюки верещали про заборону Шекспіра і англійської мови (тільки мовою могікан та апачів)?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 гру, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41676
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1619 раз.
- Подякували: 2869 раз.
|