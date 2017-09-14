|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 15:45
trololo написав: Letusrock написав:
, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 15:49
Banderlog написав: trololo написав: Letusrock написав:
, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?
В мирное время вояки и так не в окопе, а на полигоне рядом с домом будут служить. Только я не понимаю что за цифра 600 ? Бюджет мирного времени не потянет такую армию, ЕС будет платить ? или как ? Или идём по пути КНДР, жрать брюкву как расплату за высокую милитаризацию ?
P.S. Если ЕС будет платить приличные бабки, то на контракт в армию мирного времени будет много желающих можно и миллион будет собрать. А вот если собрать 600 и не платить...
Додано: Сер 03 гру, 2025 16:00
Shaman написав: Banderlog написав: trololo написав:
ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували?
легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми?
Додано: Сер 03 гру, 2025 16:13
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?
В мирное время вояки и так не в окопе, а на полигоне рядом с домом будут служить. Только я не понимаю что за цифра 600 ? Бюджет мирного времени не потянет такую армию, ЕС будет платить ? или как ? Или идём по пути КНДР, жрать брюкву как расплату за высокую милитаризацию ?
P.S. Если ЕС будет платить приличные бабки, то на контракт в армию мирного времени будет много желающих можно и миллион будет собрать. А вот если собрать 600 и не платить...
>>> Только я не понимаю что за цифра 600 ?
Никто - кроме местных нэзламныков - не понимает. Они же - очень против этого ограничения: нужно 0.8 (а лучше
ляма минимум...
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".
_hunter написав:
>>> Только я не понимаю что за цифра 600 ?
Никто - кроме местных нэзламныков - не понимает. Они же - очень против этого ограничения: нужно 0.8 (а лучше
ляма минимум...
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать".
атопутіннападьот
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:07
Banderlog написав: trololo написав: Letusrock написав:
, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?
якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей
а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.
шахматіст
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:14
trololo написав:
якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей
а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.
атопутиннападьот
Banderlog написав:
Яка кількість українців жило в усср в 1930р?
ну це ви ж не згодні із загально прийнятими цифрами, а не я. значить ви порахували самостійно 100 тис чи мільйон чи скільки там не жалко. мільйон пять сім десять - це насправді не впливає ні на що. голод був. умисний геноцид.
в моїй родині пережили голод, зате не пережили чистки 1937 року. там теж думаю не менше мільйона вбили. потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.
це я про те, що вони звірі, які обмануть і вбють. тому слухати від вати, що достатньо віддати донеччину і все стане класно, ну це наскільки треба буди деганом я хз..
andrijk777 написав: trololo написав:
якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей
а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.
атопутиннападьот
напав в 2014
_hunter написав: Banderlog написав: trololo написав:
ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували?
У поляков, кстати, недавно конфуз случился
-- плакали "Волынь! Волынь!" - а как начали эксгумацию - цифры чуть ли не на порядок (два?) не сошлись с ожиданием... -- и резко тема из всех новостей пропала
кількість підтверждених
убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано
хто рахував українських селян із родинами без документів по 8-10 дітей. чи пропонується вірити цифрам 3,14***?
