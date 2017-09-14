RSS
  #<1 ... 1604216043160441604516046>
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:45

  trololo написав:
  Letusrock написав:, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:49

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Letusrock написав:, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?

В мирное время вояки и так не в окопе, а на полигоне рядом с домом будут служить. Только я не понимаю что за цифра 600 ? Бюджет мирного времени не потянет такую армию, ЕС будет платить ? или как ? Или идём по пути КНДР, жрать брюкву как расплату за высокую милитаризацию ?
P.S. Если ЕС будет платить приличные бабки, то на контракт в армию мирного времени будет много желающих можно и миллион будет собрать. А вот если собрать 600 и не платить...
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:00

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували? :lol:

легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:13

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?

В мирное время вояки и так не в окопе, а на полигоне рядом с домом будут служить. Только я не понимаю что за цифра 600 ? Бюджет мирного времени не потянет такую армию, ЕС будет платить ? или как ? Или идём по пути КНДР, жрать брюкву как расплату за высокую милитаризацию ?
P.S. Если ЕС будет платить приличные бабки, то на контракт в армию мирного времени будет много желающих можно и миллион будет собрать. А вот если собрать 600 и не платить...

>>> Только я не понимаю что за цифра 600 ?
Никто - кроме местных нэзламныков - не понимает. Они же - очень против этого ограничения: нужно 0.8 (а лучше 8) ляма минимум...
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать". :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11090
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:22

  _hunter написав:>>> Только я не понимаю что за цифра 600 ?
Никто - кроме местных нэзламныков - не понимает. Они же - очень против этого ограничения: нужно 0.8 (а лучше 8) ляма минимум...
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать". :roll:

атопутіннападьот
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41677
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:07

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Letusrock написав:, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?


якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей :D а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.

шахматіст
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:14

  trololo написав:якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей :D а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.

атопутиннападьот
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:14

  Banderlog написав:Яка кількість українців жило в усср в 1930р?


ну це ви ж не згодні із загально прийнятими цифрами, а не я. значить ви порахували самостійно 100 тис чи мільйон чи скільки там не жалко. мільйон пять сім десять - це насправді не впливає ні на що. голод був. умисний геноцид.
в моїй родині пережили голод, зате не пережили чистки 1937 року. там теж думаю не менше мільйона вбили. потім на війні із німцями ніхто нас не шкодував.

це я про те, що вони звірі, які обмануть і вбють. тому слухати від вати, що достатньо віддати донеччину і все стане класно, ну це наскільки треба буди деганом я хз..
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:18

  andrijk777 написав:
  trololo написав:якщо буде заморозка, то це не причина зупиняти мобілізацію та навчання в відносно спокійних умовах, щоб ви могли відпочити. це до речі буде маркер, думаю пуйло буде вимагати (чи вже вимагає) розігнати всіх по домам і зупинити примусову мобілізацію. скаже що переживає за людей :D а насправді він ще не готовий на заморозку, а вже готується до наступної зручної для себе ескалації.

атопутиннападьот


напав в 2014
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 17:21

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:
ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували? :lol:

У поляков, кстати, недавно конфуз случился :) -- плакали "Волынь! Волынь!" - а как начали эксгумацию - цифры чуть ли не на порядок (два?) не сошлись с ожиданием... -- и резко тема из всех новостей пропала :oops:


кількість підтверждених убитих ніяк не зменшує факт злочину. наприклад в маріуполі 3,14*** вбили більше 20 тис цивільних, дехто каже то 100 тис. але підтверждень нема і на 1000 бо окуповано

хто рахував українських селян із родинами без документів по 8-10 дітей. чи пропонується вірити цифрам 3,14***?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1604216043160441604516046>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

